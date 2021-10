Gemeinsame Linie : Lauterbach und FDP-Nachwuchs fordern Legalisierung von Cannabis

Aktualisiert am

Cannabis-Pflanzen stehen in einem Gewächshaus einer Farm in Portugal. Bild: Reuters

Der SPD-Gesundheitsexperte warnt vor Heroin-Zusätzen in illegal gehandelten Drogen und will die Cannabis-Freigabe in einem einem möglichen Ampel-Koalitionsvertrag festgeschrieben wissen. Die Jungen Liberalen sehen das ganz ähnlich.