Wegen gestiegener Kosten : Lauterbach verspricht Milliarden für Krankenhäuser und Pflegeheime

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat Krankenhäusern und Pflegeheimen wegen der gestiegenen Preise für Energie kurzfristig zusätzliches Geld in Aussicht gestellt. Ein geplantes Sonderprogramm in Höhe von bis zu acht Milliarden Euro solle „sehr schnell kommen“, sagte der Sozialdemokrat am Mittwoch in Berlin. Am Nachmittag wollten die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz über Entlastungen in der Energiekrise beraten. Lauterbach wollte nach eigenen Angaben an der Sitzung teilnehmen. Der Gesundheitsminister sagte, er rechne nicht damit, dass Krankenhäuser und Pflegeheime durch gestiegene Kosten in Not geraten würden. „Ich glaube, dass wir mit dem Geld rechtzeitig auf dem Platz sein werden.“

Kim Björn Becker Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) lobte die Ankündigung Lauterbachs. Die „wichtige und belastbare Aussage des Ministers“ gebe den Kliniken Planungssicherheit, sagte der Vorstandsvorsitzende der DKG, Gerald Gaß. „Das Auszahlungsverfahren muss so gestaltet sein, dass spätestens im Januar Geld fließt und die Liquiditätsengpässe der Krankenhäuser reduziert werden.“ Derzeit müssten zahlreiche Krankenhäuser Überbrückungskredite in Anspruch nehmen, um Löhne und Gehälter sowie Rechnungen fristgerecht bezahlen zu können.

Nach Angaben der DKG besteht für die Kliniken eine Finanzierungslücke bei Sachkosten und Energie von etwa 15 Milliarden Euro für dieses und das kommende Jahr. Allein für Energie müssten Krankenhäuser demnach in diesem Jahr 1,6 Milliarden Euro mehr und im kommenden Jahr vier Milliarden mehr ausgeben. Der Rest entfällt auf andere Steigerungen der Sachkosten.

Betreibt Lauterbach „arztfeindliche“ Politik?

Der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin warf Lauterbach vor, die Arztpraxen zu übersehen, und forderte eine Gleichbehandlung mit den Krankenhäusern. Lauterbach betreibe eine „arztfeindliche“ Politik. Vereinzelt gebe es in den Praxen kein Sparpotenzial mehr, schreiben die Kassenärzte in einer Stellungnahme. „Die aktuelle Energiekrise und die immer weiter steigenden Kosten durch die hohe Inflation sind für viele Praxen nur noch der Tropfen auf den heißen Stein.“ Hinzu kämen die seit Jahren steigenden Miet- und Personalkosten. „Insgesamt zeichnet sich eine fatale Gemengelage ab, die immer mehr Praxisinhaber darüber nachdenken lässt, ihre Praxis aufzugeben.“

Mehr zum Thema 1/

Der Vorsitzende des Ärztevereinigung Hartmannbund, Klaus Reinhardt, hat vor den Folgen einer Politik der „selektiven Wahrnehmung“ gewarnt. „Es ist ganz sicher richtig, den Kliniken mit Blick auf Energiekosten und galoppierende Inflation jetzt schnell und mit Augenmaß unter die Arme zu greifen. Aber was ist mit den Zehntausenden Praxen, die unter denselben Belastungen leiden? Auch die brauchen Hilfe“, sagte Reinhardt, der auch Präsident der Bundesärztekammer ist. Auch niedergelassene Ärzte stünden aufgrund der jüngsten Entwicklungen unverschuldet unter besonderem wirtschaftlichem Druck, sagte er.