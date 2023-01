Corona und Immunschwäche : Lauterbach korrigiert eigene Interview-Äußerung

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Mittwoch in Berlin. Bild: EPA

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat seine Äußerung korrigiert, dass mehrere Infektionen mit dem Coronavirus bei Betroffenen eine „nicht mehr zu heilende Immunschwäche“ auslösen könnten. Im Interview mit der Zeitung „Rheinische Post“, das am Wochenende erschienen war, hatte Lauterbach sich auf wissenschaftliche Studien zu dieser Frage bezogen und darauf hingewiesen, dass deren Ergebnisse „noch nicht sicher“ seien.

Nach Kritik an seiner Darstellung hat Lauterbach seine Aussagen nun relativiert. Am späten Sonntagabend schrieb der Minister auf Twitter von einem „technischen Übertragungsfehler“ im Gesundheitsministerium. Das richtige Zitat habe lauten müssen: „Studien zeigen mittlerweile sehr deutlich, dass die Betroffenen es häufig mit einer Immunschwäche zu tun haben, deren Dauer wir noch nicht kennen.“ Lauterbach fügte auf Twitter die Bemerkung hinzu, dass von „unheilbarer Immunschwäche“ derzeit „noch keine Rede sein“ könne.

Lauterbach wird immer wieder für seine Kommunikation in der Corona-Krise kritisiert. Unter anderem rufen seine teils dramatischen Warnungen vor möglichen Folgen der Pandemie seit einer Weile Widerspruch hervor, weil sie von vielen als überzogen und unverhältnismäßig wahrgenommen werden.

Darüber hinaus hat Lauterbach auf Twitter auch schon selbst falsche Informationen verbreitet. Unter anderem hatte Lauterbach suggeriert, die Corona-Impfung sei praktisch ohne Nebenwirkungen, was nicht der Fall ist. An anderer Stelle hatte Lauterbach behauptet, dass Deutschland zu diesem Zeitpunkt in Europa die höchste Corona-Inzidenz habe, was nicht stimmte.