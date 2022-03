Verkürzte Quarantäne : Lauterbach isoliert

Auf dem Rückzug an der Corona-Front: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Bild: dpa

Aus dem unermüdlichen Warner und Mahner vor der Gefährlichkeit auch der Omikron-Variante ist ein wendiger Pragmatiker im Umgang mit Corona geworden. Den Ländern schlägt Gesundheitsminister Lauterbach parallel zum Ende vieler Corona-Regeln auch eine liberale Kehrtwende bei der Quarantäne vor. Nur noch fünf statt zehn Tage Isolation für Infizierte lautet die Empfehlung von Lauterbach und dem Robert-Koch-Institut. Und diese Quarantäne müsse nicht einmal „streng“ sein, meint der SPD-Mann. Vorbei sind bald die Zeiten, als Corona-Infizierte, die ihr positives Testergebnis gesetzestreu meldeten, unfreundliche Post vom Gesundheitsamt mit der Anordnung zur „Absonderung“ bekamen.

Angesichts der schieren Masse an Infektionen, die zwar meist mild oder gar symptomlos verliefen, aber bei zehn Tagen Quarantäne einen hohen Personalausfall in der „kritischen Infrastruktur“ verursachen, blieb Lauterbach gar nichts anderes übrig als ein Aufweichen der Regel. Und auch bei der Impfpflicht muss er wohl zum Rückzug blasen. Kurz vor der Entscheidung im Bundestag zeichnet sich ab, dass es keine Mehrheit für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 gibt, für die Lauterbach stark geworben hat. Als Kompromiss kommt nun die Impfpflicht ab 50 infrage. Es wäre ein weiterer Sieg für die FDP in der Pandemie-Politik, aus deren Reihen der Vorschlag stammt.