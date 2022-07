Corona-Pandemie : Lauterbach rät auch Menschen unter 60 zur vierten Impfung

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) empfiehlt auch Menschen unter 60 Jahren eine vierte Corona-Impfung. „Wenn jemand den Sommer genießen will und kein Risiko eingehen will zu erkranken, dann würde ich in Absprache natürlich mit dem Hausarzt auch Jüngeren die Impfung empfehlen“, sagte Lauterbach am Donnerstag dem „Spiegel“ über eine zweite Auffrischungsimpfung. „Dann hat man einfach eine ganz andere Sicherheit.“

Das Long-Covid-Risiko sei „deutlich reduziert für ein paar Monate“, ebenso wie das Infektionsrisiko. Einen an die dominierende Omikron-Variante angepassten Impfstoff könnte man auch nach der vierten Impfung nehmen. Einen solchen Impfstoff könnte es Ende August oder Anfang September geben, das hänge aber von der Zulassung ab, sagte der Gesundheitsminister.

STIKO empfiehlt Viertimpfung erst ab 70

Lauterbach geht damit über die Empfehlungen von EU und Ständiger Impfkommission hinaus. Die EU hatte am Montag eine zweite Auffrischungsimpfung für Menschen ab einem Alter von 60 Jahren empfohlen. In Deutschland empfiehlt die STIKO bislang eine zweite Booster-Impfung für Menschen ab 70 Jahren, Risikopatienten sowie Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen und Beschäftigte im medizinischen Bereich und in Pflegeeinrichtungen.

Die Aussage, man gehe nach einer zweiten Auffrischungsimpfung „kein Risiko“ einer Erkrankung mehr ein, dürfte für Widerspruch sorgen. Vor wenigen Tagen erst hatte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock gesagt, einen Monat nach einer Corona-Infektion leide sie noch immer an den Folgen: „Es hat mich wirklich niedergestreckt, trotz Vierfachimpfung.“

Mehr zum Thema 1/

Die Zahl der registrierten Corona-Patienten auf Intensivstationen in Krankenhäusern ist auf 1218 gestiegen. Sie liegt damit fast doppelt so hoch wie am 9. Juni, Tendenz deutlich steigend. Die Zahl der freien Betten auf Intensivstationen liegt am Donnerstag bei 2770.

Laut dem RKI-Wochenbericht von Donnerstagabend ist die Zahl der Corona-Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen zuletzt wieder deutlich gestiegen. Aus 235 dieser Einrichtungen wurden dem Robert-Koch-Institut in der vergangenen Woche Ausbrüche mit mindestens einem neuen Fall gemeldet. In der Vorwoche waren es 192.

Die ab 80-Jährigen seien auch weiterhin am stärksten von schweren Krankheitsverläufen betroffen. Pro 100.000 Einwohner seien in dieser Altersgruppe in der vergangenen Woche etwa 25 mit einer schweren Atemwegsinfektion und Covid-19 ins Krankenhaus gekommen. Über alle Altersgruppen hinweg lag dieser Wert bei 3,7 – das entspreche etwa 3100 neuen Krankenhausaufnahmen in der Woche.