Mobilität in in Innenstädten : Wie das Lastenfahhrad den Stadtverkehr verändert

Die folgenreiche Verkehrswende von Lars Wichmann begann mit einer Straftat. Rund zehn Jahre ist es her, dass dem Produktdesigner aus Hannover das Fahrrad gestohlen wurde. Bei der Suche nach einem Ersatz geriet Wichmann, der sich damals unter anderem mit der Entwicklung handbetriebener Zitruspressen befasste, ins Grübeln: Wichmann erinnerte sich an die „Fahrräder mit einer großen Kiste vorne drauf“, die er auf Reisen in die Niederlande oder nach Dänemark gesehen hatte. In Deutschland waren Lastenfahrräder zum damaligen Zeitpunkt noch eine Rarität. „Warum ist das eigentlich so?“, fragte sich Wichmann. „Fast alle kommen beseelt aus den Städten dort zurück und wollen auch so leben.“

Als Designer begriff Wichmann rascher als andere, dass sich hier nicht nur ein neues Lebensgefühl auftat, sondern auch eine Marktlücke. Ein Besuch auf der Fahrradmesse Eurobike bestärkte ihn in diesem Eindruck. „Fahrräder wurden damals nur im Kontext von Urlaub, Freizeit und Sport beworben und nie im Zusammenhang von Urbanität und Transport“, sagt Wichmann. „Aber genau das finden die Menschen in Kopenhagen ja toll.“ Er nahm sich vor, die niederländisch-dänische Kultur nach Deutschland zu exportieren, und eröffnete einen auf Lastenräder spezialisierten Laden in Hannover. Mittlerweile hat das Geschäft im Stadtteil Limmer sieben Mitarbeiter und vertreibt Lastenräder in ganz Deutschland. Das Geschäft brummt, nicht erst durch Corona, und hat dazu beigetragen, dass die niedersächsische Landeshauptstadt zu den Städten in Deutschland zählt, in denen Lastenräder zum Alltag gehören.