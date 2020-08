Laschet und Spahn zu Corona : „Zwang ist nur das letzte Mittel“

Herr Bundesminister, warum wollen Sie nicht der nächste, sondern erst der übernächste Kanzlerkandidat der Union werden?

Spahn: Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, zusammenzustehen und gemeinsam zu handeln. Auch deshalb unterstütze ich Armin Laschet dabei, CDU-Vorsitzender zu werden. Wir machen ein gemeinsames Angebot an die ganze Breite unserer Partei. Und richtig ist: Ein CDU-Vorsitzender hat in Absprache mit unserer Schwesterpartei das erste Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur.

Verzicht als Dienst an der Partei?

Spahn: Es geht um den Zusammenhalt der CDU. Da sollte jeder bereit sein, seinen Beitrag zu leisten. In den letzten Monaten ist in Vergessenheit geraten, in welchem Zustand die CDU war und immer noch ist. Vor Corona hatten wir Monate, in denen wir uns nur mit uns selbst beschäftigt haben. Mit Themen, die vielleicht intern wichtig sind, die aber die Bürger nicht interessieren. Damals lagen wir in Umfragen nur noch bei 23 Prozent. Deshalb geht es jetzt darum, deutlich zu machen, dass nach 16 Jahren Angela Merkel etwas Neues beginnt. Die Bundeskanzlerin hat uns gut durch die Krisen der letzten beiden Jahrzehnte geführt. Jetzt ist es an uns, die zwanziger Jahre zu gestalten.