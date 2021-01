Laschet und der CDU-Vorsitz : Der Kandidat des Establishments

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Seit Donald Trump amerikanischer Präsident wurde, ist das Wort Establishment auch in Deutschland gefürchtet. Als Kandidat Merz im vorigen Herbst wetterte, der Parteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden werde nur verschoben, weil das Establishment der CDU in verhindern wolle, schaute für einen kurzen Moment die hässliche Fratze des unionsinternen Streits über die Flüchtlingspolitik hinter dem alles andere dämmenden Vorhang des Kampfes gegen die Pandemie hervor. Die Debatte wurde schnell im Keim erstickt. Und doch wird hinter vorgehaltener Hand auch im Kreis führender Unionspolitiker ganz unverblümt gesagt, dass „Armin“ der Kandidat des Establishments sei. Auch wenn Merz das vorige Jahr und bis heute in den Beliebtheitsumfragen vor Laschet steht, so wird Merz doch von jenem Establishment als Gefahr für die Geschlossenheit der Partei wahrgenommen, Laschet dagegen als leidliche Gewähr dafür, dass es bei der Geschlossenheit bleibt.