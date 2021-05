Nach Äußerungen Neubauers : Laschet nimmt Maaßen vor Antisemitismus-Vorwurf in Schutz

Der CDU-Vorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet am Montag in Berlin Bild: EPA

CDU-Chef Armin Laschet hat den auch innerparteilich umstrittenen Bundestagskandidaten Hans-Georg Maaßen vor dem Antisemitismusvorwurf der Klimaaktivistin Luisa Neubauer in Schutz genommen. „Ich habe ihn bisher nicht als Antisemiten wahrgenommen“, sagte der Parteivorsitzende am Montag in der Sendung „ProSieben spezial“. Neubauer hatte dem früheren Verfassungsschutzpräsidenten vorgeworfen, antisemitische Inhalte zu teilen und zu verbreiten. Als Beleg führte sie unter anderem an, dass Maaßen etwa auf seinem Twitter-Profil wiederholt „problematische Begriffe wie ‚Globalisten‘“ verwende.

Laschet sagte, er würde bestreiten, dass jeder, der dieses Wort benutze, „innerlich ein Antisemit ist“. Dies habe Neubauer behauptet. „Und ich finde, die Belege, die dann gekommen sind, reichen nicht aus.“ Der CDU-Vorsitzende betonte: „Wenn man einen so harten Vorwurf – gerade in diesen Tagen, wo wir echten Antisemitismus erleben – aufstellt, braucht man andere Belege als solche linguistischen.“

Zusammen mit Neubauer war Laschet Gast in der ARD-Sendung „Anne Will“ gewesen, in der die Klimaaktivistin dem früheren Verfassungsschutzpräsidenten vorgeworfen hatte, Inhalte antisemitischer Blogs zu verbreiten. Der CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat reagierte während der Sendung mit Rückfragen auf die Äußerungen Neubauers. Sie müsse Beweise dafür liefern, dass Maaßen ein Antisemit sei. „Antisemitismus wäre nicht akzeptabel.“ Zunächst führte Neubauer keine Belege an, konkretisierte ihre Äußerungen aber später gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

„Herr Maaßen hat vor allem über seinen Twitter-Account auf die Plattform The Unz Review, verlinkt. Deren Gründer Ron Unz hat öffentlich den Holocaust in Frage gestellt“, sagte Neubauer dem RND. Der von Maaßen verwendete problematische Begriff „Globalisten“ werde „auch von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung als international verstandener Code von Rechtsextremisten bezeichnet“. Als langjährigem Präsidenten des Verfassungsschutzes müssten Maaßen solche Codes bekannt sein, so Neubauer. Zugleich stellte sie klar: „Dass Herr Maaßen selbst ein Antisemit ist, habe ich nicht gesagt.“

Maaßen selbst hatte die Vorwürfe am Tag nach der Sendung zurückgewiesen. „Das sind für mich halt- und beleglose Behauptungen, die ich energisch zurückweise“, sagte er.

Der frühere Verfassungsschutzpräsident war von den Delegierten von vier CDU-Kreisverbänden in Südthüringen Ende April zum Bundestagskandidaten gewählt worden. Maaßen ist wegen seiner Haltung unter anderem zur Flüchtlingspolitik der Bundesregierung umstritten. Politiker von SPD, Grünen und Linken warfen der CDU vor, mit Maaßen am rechten Rand zu fischen. Massive Kritik kam auch aus den Reihen von CDU und CSU.