Laschet-Nachfolge in NRW : Der Kronprinz aus Westfalen

Armin Laschet will den Bundestagswahlkampf aus seinem Amt als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident führen. Dass der Kanzlerkandidat der Union im Fall einer Wahlniederlage wie 1987 der gescheiterte SPD-Kanzlerkandidat Johannes Rau in Düsseldorf bleibt, ist unwahrscheinlich. Rau hatte damals noch drei Jahre Zeit bis zur nächsten Landtagswahl, um wieder Fuß zu fassen. Zudem war Rau – der dann noch elf weitere Jahre Ministerpräsident blieb – nicht wie Laschet der Bundesvorsitzende seiner Partei. Schon deshalb dürfte Laschets Platz nach der Bundestagswahl auf jeden Fall in Berlin sein.

Gleichwohl gab es in der Landes-CDU eine Zeitlang Überlegungen, die Regelung der Nachfolge auf die lange Bank zu schieben. In Berlin sei mit langwierigen Koalitionsverhandlungen zu rechnen, weshalb es dann vielleicht erst im Januar oder Februar, also kurz vor der Landtagswahl im Mai 2022, zum Wechsel an der Spitze der Landesregierung kommen könnte, so das Kalkül. Der Hintergedanke war, den Kreis der möglichen Laschet-Nachfolger zu vergrößern. Nordrhein-Westfalen ist das einzige Bundesland, dessen Landesverfassung festlegt, dass der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin Mitglied des Landtags sein muss.