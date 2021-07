Corona-Impfungen : Laschet lehnt Kostenbeteiligung für Terminschwänzer ab

Aktualisiert am

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) lehnt Bußgelder für Personen ab, die ihre Corona-Impftermine verfallen lassen. „Solidarität erzwingt man nicht durch Strafen“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Jeder, der einen Termin nicht wahrnehmen könne oder schon woanders eine Impfdosis erhalten habe, solle durch eine Nachricht an das Impfzentrum Platz für andere Impfwillige schaffen, forderte Laschet jedoch. „Das Impftempo bei uns ist weiter hoch, weltweit liegen wir sehr weit vorne. Damit das so bleibt, kann jeder seinen Beitrag leisten.“

Auch der Gesundheitsminister Mecklenburg-Vorpommerns, Harry Glawe (CDU), sprach sich gegen Strafzahlungen aus. Finanzielle Strafen seien zum jetzigen Zeitpunkt wenig zielführend, sagte Glawe am Sonntag NDR 1 Radio MV. Das Land wolle stärker für eine Impfung gegen das Coronavirus werben. Wer einen Impftermin nicht wahrnehmen könne, solle diesen absagen.

Angesichts häufiger nicht wahrgenommener Corona-Impftermine hatten sich Gesundheitsexperten für eine Kostenbeteiligung für Terminschwänzer ausgesprochen. „Es wäre richtig, wenn es eine Strafe gäbe für diejenigen, die nicht einmal ihren Termin absagen“, sagte der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach der „Bild am Sonntag“. „Denn diese Terminausfälle führen dazu, dass wir langsamer impfen, als wir könnten, und dass wir Impfstoff wegwerfen müssen“, so Lauterbach, der selbst als Impfarzt mitarbeitet.

Impftermine einfach verfallen zu lassen, sei nicht nur rücksichtslos, „sondern ein Schlag ins Gesicht all derer, die derzeit noch auf den knappen Impfstoff warten“, sagte auch der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), der Zeitung. „Wer nur zu bequem ist, zum Hörer zu greifen oder mit wenigen Klicks einen Termin abzusagen, sollte für die angefallenen Ausfallkosten aufkommen müssen.“

„Rücksichtlos und unsozial“

Insgesamt betonen Gesundheitsexperten zunehmend die Wichtigkeit einer vollständigen Corona-Impfung möglichst vieler Bürger. Ähnliche Aufrufe kommen aus der Wirtschaft: Es sei „eine sittliche Pflicht für jeden Bürger, sich impfen zu lassen“, sagte der langjährige Außenhandels-Präsident Anton Börner der „Bild am Sonntag“. Impfverweigerer ohne gesundheitlichen Grund handelten rücksichts- und verantwortungslos.

„Die Delta-Variante kann uns böse überraschen“, mahnte die Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Margrethe Vestager, in der „Welt am Sonntag“. Am ehesten lasse sich eine Rückkehr der Pandemie im Herbst mit voller Wucht durch möglichst viele Impfungen verhindern. „Sich nicht impfen zu lassen ist rücksichtlos und unsozial“, sagte sie.

Kanzlerkandidat Laschet unterstützte überdies die Idee, in der Beurteilung der Corona-Lage wegen des Impffortschritts künftig über die Inzidenzzahlen hinauszuschauen. Viele Wissenschaftler wiesen darauf hin, dass angesichts der hohen Impfquote die entscheidenden Größenordnungen die Erkrankten seien und die Belastung des Gesundheitssystems, insbesondere der Intensivstationen. „Wie man das künftig angemessen gewichtet, ist noch nicht entschieden. Auch hier stehen wir im Bund-Länder-Kreis im engen Austausch.“ Mit Blick auf eine mögliche vierte Welle sagte Laschet: „Ich möchte nicht spekulieren. Wir müssen uns auf wieder wachsende Infektionszahlen einstellen, aber es wird dann wohl anders sein, da so viele Menschen in Deutschland inzwischen geimpft sind.“