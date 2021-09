Laschet in Not : Warten auf die Wende

Armin Laschet nach der Präsidiumssitzung der CDU am Montag in Berlin Bild: EPA

Vor Wochen noch galten die SPD-Wahlplakate als krasser Fehlgriff; jetzt werden sie als genialer Schachzug verkauft. Vor Wochen galt Olaf Scholz noch als ungeliebter Verlegenheitskandidat; jetzt wird er als Vollprofi bewundert. Vor Wochen wurde die SPD noch als links gekentertes Wrack belächelt; jetzt wird sie ernsthaft als Partei gesehen, die an die Tage Helmut Schmidts anknüpft.

Die Reihe ließe sich fortsetzen, um zu zeigen, dass die Kanzlerkandidaten und ihre Parteien, nicht nur die SPD, zum Spielball von Stimmungen geworden sind, die sie selbst kaum fassen können. Die SPD und Scholz unterscheiden sich nur insofern von den anderen, dass sie allzu gerne glauben, sie selbst hätten diese Stimmung geschaffen. Die „Trielle“ nehmen sie dafür als letzten Beweis.

Allenfalls aber Annalena Baerbock und Armin Laschet können von sich behaupten, eine Stimmung hervorgerufen zu haben, wenn auch in die andere Richtung. Baerbock hat sich von ihren Fehltritten zwar erholt, bleibt aber auf Normalmaß gestutzt. Laschet dagegen leidet noch immer unter seinem Lacher in der Flutkatastrophe.

Das ist weder Skandal noch Affäre, aber die Ungeschicklichkeit kam zu einem entscheidenden Zeitpunkt des Wahlkampfs. Es war eine dramatische Phase, in der zudem die ersten Plakate aufgehängt wurden. Angela Merkel war nicht mehr dabei. Die Leute schauten sich um und fragten sich: Und wer ist jetzt unsere Merkel? Auf diesen Augenblick hatte Scholz jahrelang hingearbeitet.

Laschets unmögliche Rolle

Der lachende Laschet ist für die Kanzlertauglichkeit völlig unerheblich, aber er passte ins Bild einer zweifelnden Partei, die angesichts einer schwierigen Übergangszeit und einer höllischen Kandidatenkür ihre Kampagnenfähigkeit verloren zu haben schien. Die Rolle, die Laschet seither spielen muss, ist eine schier unmögliche: nicht Merkel, aber doch ein bisschen Merkel, nicht Regierung, aber doch ein bisschen Regierung, nicht Opposition, aber doch ein bisschen Opposition.

Scholz hingegen kostet es aus, dass immer behauptet wurde, die SPD sei gar nicht so schlecht in der Regierung, nur leider habe sie nichts davon, weil Merkel wie die Sonne alles geschluckt habe. Nun ist sie weg, und Scholz leuchtet, so gut es geht.

Dass die Union, geblendet vom Söder-Glühen, das nicht hat kommen sehen und erst auf den letzten Metern Dampf macht, müssen sich die Wahlkampfführungen in München und Berlin vorwerfen lassen. Sie hatten mit Scholz gar nicht mehr gerechnet. Die rot-grün-rote Perspektive wurde zudem erst als reale Gefahr wahrgenommen, als klar war, dass die Grünen nur so lange an einem Bündnis interessiert waren, wie keine Aussicht auf eine linke Mehrheit bestand.

Das Ergebnis einer verträumten schwarz-grünen Vision ist eine erstarkte, aber wankelmütige FDP, die garantiert, was Laschet, Söder und Merz auf den letzten Metern der Merkel-Ära als Rettungsring entdeckt haben: die Grundsätze einer konsequenten bürgerlichen Politik. Das gilt nicht nur für die klassischen Politikfelder, sondern erst recht für die nach Radikalität lechzende Klimapolitik.

So einsam es um Laschet auch geworden sein mag, so sehr birgt diese Lage seine letzte Chance. Die Mobilisierung könnte ihn zwar nicht in alte Höhen, aber doch vor Scholz tragen. Bislang tut ihm die launige Stimmungsdemokratie nicht den Gefallen einer „Wende“ durch die Medien. Auf die konnte sich die CDU aber noch nie verlassen. Das war und ist nicht ihre Schwäche, sondern ihre Stärke.