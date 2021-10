Laschet im Interview : „Die CDU war fest entschlossen, Jamaika möglich zu machen“

„Das hat man in einem Wahljahr noch nicht erlebt, dass innerhalb von 150 Tagen die Stimmung dreimal so grundlegend wechselte.“ Bild: Lucas Bäuml

Die Bundestagswahl war für CDU/CSU ein Debakel – auch für Sie persönlich. Wie gehen Sie damit um, dass Ihre politische Karriere in voller Fahrt ein jähes Ende findet?

Jasper von Altenbockum

Reiner Burger



Das war schon ein sehr einschneidender Wahlkampf. Ich habe sowohl für die Kampagne als auch für den Wahlausgang die Verantwortung übernommen. Aber wahr ist natürlich auch, dass dieses Wahlergebnis aus vielen Einflüssen und Schwankungen hervorgegangen ist. In diesem Jahr waren drei ganz unterschiedliche Personen in unterschiedlichen Phasen die Favoriten für den Wahlausgang. Ganz am Anfang Annalena Baerbock, als die Grünen in Umfragen bei 27,28 Prozent standen. Dann erweckte FDP-Chef Lindner den Eindruck, die Kanzlerschaft sei zugunsten der CDU entschieden, es gehe nur noch um den Finanzminister. Da stand die Union bei 30 Prozent in den Umfragen. Am Ende kam die Phase, in der Olaf Scholz vorne lag. Das hat man in einem Wahljahr noch nicht erlebt, dass innerhalb von 150 Tagen die Stimmung dreimal so grundlegend wechselte.

Am Wahlabend waren Sie noch optimistisch und äußerst regierungswillig, einen Tag später klang das ganz anders, eine Woche später war es dann vorbei. Wie ist das zu erklären?

Am Wahlabend lagen wir zumindest bei einem Institut noch gleichauf mit der SPD. Es war richtig, die Option einer Regierungsbeteiligung offen zu halten. Es gab nach dem Wahltag auch die erkennbare Offenheit von Grünen und FDP, mit der CDU zu sondieren. Ich glaube nach wie vor, dass das Jamaika-Projekt für das Land interessanter und vor allem besser gewesen wäre als die Ampel. Das ist dann durch Fehler auf Seiten der Union erschwert worden. Dass wir mit Indiskretionen schon in kleinstem Kreis leben mussten, hat das Vertrauen in die Union nicht gestärkt.

Weder CDU, Grüne noch FDP hatten Interesse an Indiskretionen. Kamen Sie aus der CSU?

Aus welcher der beteiligten Parteien und von wem da etwas kam, werden wir wohl nie erfahren. Die CDU war jedenfalls fest entschlossen, ein Zukunftsbündnis mit FDP und Grünen möglich zu machen.

Wäre es im Frühjahr nach Umfragen und dem mutmaßlichen Willen der „Basis“ gegangen, dann wäre CSU-Chef Markus Söder ins Rennen gegangen. Hätte er die Wahl gewonnen?

Das ist spekulativ. Das Negative Campaigning, das wir im Wahlkampf erlebt haben, hätte sich gegen jeden Unionskandidaten gerichtet.

Hatten CDU und CSU mit sich selbst nicht viel stärker zu kämpfen als mit dem politischen Gegner?

Ich glaube, das haben wir diesmal von der SPD lernen können: Dort gab es zunächst einen erbitterten Kampf um den Parteivorsitz. Eine spannende Fernsehdokumentation hat kürzlich noch einmal belegt, wie der Juso-Vorsitzende Kühnert mit großem Engagement versucht hat, Olaf Scholz zu verhindern. Die SPD hat danach trotzdem die Kraft gefunden, sich auf Scholz als Kanzlerkandidaten festzulegen, den dann alle über mehr als ein Jahr vorbehaltlos unterstützten. Ein solches Maß an Geschlossenheit haben wir nicht hinbekommen.

Uneinigkeit ist Gift für den Wahlkampf …

… das weiß jeder aus 40 Jahren Wahlforschung: Wähler wählen keine Partien, die uneinig sind. Und wir haben vielfältige Formen gefunden, um den Wählern zu zeigen, dass wir uneinig sind.

Gab es den ein oder anderen in Ihrer Unionsfamilie, der das vielleicht auch absichtsvoll betrieben hat?

(schmunzelt) Eine harmlos daherkommende Frage. Ob absichtlich oder unabsichtlich: das ist vergossene Milch.