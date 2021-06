Laschet zu Sachsen-Anhalt : Laschet distanziert sich von der konservativen WerteUnion

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat der CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidat Armin Laschet eine klare Abgrenzung von der AfD gefordert, die derzeit in Umfragen knapp hinter der Union liegt. „Die CDU muss ihren Anteil dazu leisten klarzumachen, mit denen wird nicht geredet, mit denen wird nicht kooperiert, mit denen wird nicht koaliert“, sagte Laschet am Dienstag im Deutschlandfunk.

„Wir müssen alles tun, dass die demokratische Mitte am kommenden Sonntag gewinnt. Das ist die Aufgabenstellung, vor der wir stehen.“ Die „Brandmauer“ zur AfD stehe, betonte Laschet. Er und der CDU-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, seien in der Sache klar. „Wir wollen keine Kooperation mit der AfD – auf keiner Ebene.“

Laschet distanzierte sich zudem von der konservativen WerteUnion. „Wer da Mitglied ist, organisiert sich außerhalb der Partei, wie man sich möglicherweise auch beim 1.FC Magdeburg oder sonstwo organisiert. Sie hat mit der CDU nichts zu tun, das haben wir gestern im Bundesvorstand noch einmal betont“, so der Parteivorsitzende. Die Positionen des neuen Bundesvorsitzenden der WerteUnion, Max Otte, teile er nicht. „Und wir werden mit ihm auch keine Gespräche führen.“

Otte war am Wochenende zum neuen Vorsitzenden der Gruppierung gewählt worden und erklärte in seiner Rede, die WerteUnion sei das Gewissen der CDU. „Wir repräsentieren weit mehr als 4000 Mitglieder, nämlich die Konservativen in der CDU. Wenn die Mutterpartei uns nicht ernst nimmt oder zu diskreditieren versucht, wird sich das sehr nachteilig auf die Wahlergebnisse auswirken“, hieß es in einer Pressemitteilung.