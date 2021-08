Besuch in Flutgebieten : Laschet erlebt die Wut

Im Schatten von St. Petrus und Paulus in Odendorf sind unzählige Helfer auch zweieinhalb Wochen nach der Katastrophe noch damit beschäftigt, wenigstens ein bisschen Alltag zu organisieren. Im Pfarrheim können sich Flutopfer mit dem Nötigsten eindecken – Kleiderspenden, Spielzeug, Toilettenpapier, Wasch- und Spülmittel stapeln sich. Gegenüber auf dem Zehnthof gibt es eine Feldküche.

„Viele Leute können sich bis heute keine warme Mahlzeit zubereiten, weil sie buchstäblich alles verloren haben“, sagt Kai Imsande, der in Odendorf die freiwilligen Helfer koordiniert. „Ohne diese Selbstorganisation, ohne die vielen Ehrenamtlichen würden wir es nicht schaffen“, lobt Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner. Freilich gibt es in Swisttal auch viel Kritik am Krisenmanagement der Bürgermeisterin und ihrer Verwaltung. Hört man sich bei Betroffenen um, dann heißt es, vor der Flut sei nicht ausreichend oder gar nicht gewarnt worden, und Hilfsgelder kämen nicht an.

Auch Armin Laschet (CDU) wird diese Stimmung am Montag noch zu spüren bekommen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident hat sich in den vergangenen Tagen an mehreren Orten ein Bild von der Lage in gemacht. Kurz nach der Katastrophe war er in Altena und Hagen, Bad Münstereifel besuchte der Kanzlerkandidat der Union gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Am Montag ist er im Rhein-Sieg-Kreis und in der Eifel unterwegs, unter anderem in den beiden Swisttaler Stadtteilen Odendorf und Heimerzheim. Laschet steht unter besonderer Beobachtung der Medien, seit er bei einem Flutbesuch in Erftstadt im Hintergrund lachte, als im Vordergrund gerade Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach. Der Fauxpas macht Laschet im Bundestagswahlkampf zu schaffen. In Umfragen verlor der Unionskanzlerkandidat seither deutlich, viele Befragte halten ihn nicht für einen guten Krisenmanager.

Teile von Häusern wurden weggerissen

Odendorf hat es gleich mehrfach hart getroffen. Der Orbach – eigentlich ein Rinnsal, das in vielen Sommern oberhalb von Swisttal komplett versickert – wütete fürchterlich in dem kleinen Ort. Durch die Orbachstraße fegte das Wasser mit solcher Wucht, dass Teile von Häusern einfach weggerissen wurden. Als das Allerschlimmste vorbei schien, konnte es dennoch keine Entwarnung geben.

Denn der überspülte Damm der Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen drohte zu brechen. Die Flutwelle, die dadurch entstanden wäre, hätte womöglich noch größere Verheerungen angerichtet, weshalb die betroffenen Gebiete weiträumig evakuiert werden mussten. Tagelang kämpfen Fachleute und Einsatzkräfte darum, mithilfe leistungsstarker Pumpen den Druck auf die Staumauer zu reduzieren und den Grundablass freizulegen. Erst als das gelungen war, konnten auch die Anwohner in der Orbachstraße wieder zu ihren Häusern – oder zu dem, was von den Häusern übrig geblieben war.

Die Swisttaler Bürgermeisterin begrüßt Laschet ohne größere Umschweife. Es seien unheimlich viele Häuser betroffen, viele Anwohner könnten erst in vielen Monaten zurückkehren, sagt Petra Kalkbrenner. „Die Menschen brauchen eine Perspektive – nicht nur kurzfristig, sondern in Richtung Wiederaufbau, denn wer Erdgeschoss und seines Hauses überschwemmt hatte, der hat im Prinzip seine Existenz verloren. Weniger als 20 Prozent der Betroffenen haben eine Elementarversicherung.“