Laschet im Norden : Auf der Suche nach der Teamlösung

In eigener Mission: Armin Laschet (rechts) mit Daniel Günther am Montag in Hemmingstedt bei einem Rundgang in der Raffinerie Heide Bild: dpa

In Enge Sande, ganz weit im Norden der Republik, läuft alles von ganz alleine für Armin Laschet. Zumindest der schmale Bus tut es, der autonom und elektrisch mit ihm und Daniel Günther (beide CDU) auf den großen „GreenTec-Campus“ rollt. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ist in Schleswig-Holstein zu Besuch und es soll ein Blick in die Zukunft sein: grüne Energie, autonomes Fahren. Die Frage, wie es um die Zukunft von Laschet und der CDU steht, gehört aber auch zu dem Besuch. Dafür hat Günther schon gesorgt.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein ist als Gastgeber gerade gefragt. Laschet wollte schon früher kommen, aber musste wegen des Corona-Ausbruchs im Landkreis Gütersloh absagen. Auch Markus Söder hatte sich angekündigt, gemeinsam mit Günther wollte er durch das Watt wandern. Schöne Bilder für den CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten, der nicht nur oft als Gegenpol zu Laschet skizziert wird in den Debatten über den richtige Weg in der Corona-Krise, sondern auch als möglicher Kanzlerkandidat der Union. Aber auch Söder kam was dazwischen: das Corona-Test-Chaos im eigenen Land. Nun war Laschet also der Erste im Nordwesten und ließ sich am Morgen eine Raffinerie zeigen und am Nachmittag das Testgelände.

Daniel Günther war als Verfechter eines Bündnisses mit Grünen und FDP und als Verteidiger der Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel schnell bekannt geworden. Er hatte sich für Annegret Kramp-Karrenbauer als neue CDU-Vorsitzende ausgesprochen, und nach ihrem Rückzug galt er als Unterstützer des Kandidatenduos für die CDU-Führung aus Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn. Mit beiden verbindet ihn politisch viel, auch mit Blick auf eine in Gesellschaftsfragen liberale Union. Zugleich fielen aber zuletzt auch freundliche Äußerungen über Söder auf, zu dem ihm bislang keine große Nähe nachgesagt worden war. „Es wäre falsch daran vorbeizugehen, dass wir auch schon zweimal einen Kandidaten der CSU unterstützt haben“, hatte er im Juli gesagt.

Keine lange Personaldebatten führen

Vergangene Woche hielt Günther sich dann in einem Interview mit der Zeitung „Kieler Nachrichten“ bei einer Frage zur „Hängepartie in der Union“ gar nicht damit auf, die darin untergebrachten Anmerkungen (es heiße, Günther würde sich für einen Bundesvorsitzenden Jens Spahn und einen Kanzlerkandidaten Markus Söder aussprechen) zu dementieren, sondern richtete einen Appell an alle Kandidaten: sie mögen doch in sich gehen und darüber nachdenken, „ob es nicht eine Lösung gibt, bei der wir am Ende nicht einen gewählten Bewerber haben, der, wie beim letzten Mal, nur mit 52 Prozent der Stimmen gewählt ist, sondern man eine breit getragene Lösung findet“. Am Montag nahm Günther in der Zeitung „Die Welt“ darauf Bezug: er nehme „eine verbreitete Stimmung in der Partei wahr, dass jetzt nicht die Zeiten sind, in denen man lange Personaldebatten führen sollte“. Auf die Frage, was er davon halte, wenn sich die Kandidaten nun auf Spahn als neuen Vorsitzenden einigen würden, äußerte er, es sei bekannt, dass er Spahn sehr schätze. Spahn habe bei dem was er tue seine volle Unterstützung.

Nach dem Besuch war viel vom Team die Rede. Laschet äußerte, es gebe den Wunsch, dass man sich nicht monatelang als CDU mit sich selbst beschäftige. Man werbe dafür, dass sich möglichst viele an einem Team beteiligten. Günther sagte, viele in der Union könnten sich für den Teamgedanken erwärmen, den Laschet zusammen mit Spahn vorlebe. Man solle miteinander reden, ob man nicht zu einer einvernehmlichen Lösung komme. Am Abend wollte man nochmal darüber sprechen.