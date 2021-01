Parteitag der Südwest-CDU : „Ich bin auch Friedrich-Merz-Fan“

F+ Newsletter Erhalten Sie jeden Freitag um 12 Uhr eine Empfehlung unserer Redaktion mit den besten Artikeln, die Sie exklusiv mit Ihrem Zugang zu F+ FAZ.NET komplett lesen können.

Auch die Redner der baden-württembergischen CDU bemühten sich um einen Schulterschluss mit dem neuen Bundesvorsitzenden, sie hoben unisono hervor, dass Laschet als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen auch ein erfahrener Industriepolitiker sei. Schon deshalb werde er Verständnis für die Interessen Baden-Württembergs haben. Der CDU-Bundesvorsitzende braucht in den kommenden Monaten die Unterstützung des Landesverbandes im Bundestagswahlkampf; und die Landespartei braucht die Hilfe Laschets im Landtagswahlkampf. Vermieden werden soll vor allem eine Diskussion über die Kanzlerkandidatur.

Laschet warnte mit Blick auf die Bundestagswahl vor einer rot-rot-grünen Mehrheit. Selbst der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der „ein geschätzter bürgerlicher Kollege“ sei, so Laschet, habe eine solche Koalition nicht ausschließen wollen. „Wir müssen die Wähler der Mitte gewinnen“, sagte Laschet. Er hoffe, dass Kultusministerin Eisenmann nach der Landtagswahl am 14. März die erste Ministerpräsidentin Baden-Württembergs werde, die baden-württembergische CDU habe die bundesrepublikanische Geschichte mit großen Ministerpräsidenten geprägt, das müsse auch wieder so werden.

Laschet zeigt Verständnis für Eisenmann

„Lothar Späth hat früher gewirbelt, das hat Helmut Kohl nicht immer gefallen“, sagte Laschet und spielte auch auf den CDU-Parteitag in Bremen 1989 an, auf dem der damalige baden-württembergische Ministerpräsident Späth mit einer Gruppe von Frondeuren vergeblich versucht hatte, Kohl als Parteivorsitzenden abzulösen. Die Erfolge der grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg seien auch auf eine starke CDU-Landtagsfraktion und die CDU-Landesminister zurückzuführen.

In der Diskussion über die Öffnung von Grundschulen und Kitas vor dem Ende des Lockdowns am 14. Februar zeigte Laschet Verständnis für die baden-württembergische Kultusministerin. In der Pandemie sei es „sehr schwer“ ein Kultusministerium zu führen, bei der Diskussion über Schulöffnungen gebe es „keine Mitte“, manche Eltern verlangten die sofortige Öffnung der Schulen, andere behaupteten, die Kinder würden bei einer frühzeitigen Schulöffnung „in den Tod geschickt“. „Es führt zu sozialen Schäden, wenn Kinder sechs bis acht Wochen die Schule nicht besuchen“, sagte Laschet.

Die Frage der Schulöffnung ist innerhalb der grün-schwarzen Landesregierung in Baden-Württemberg, aber auch in Teilen der Südwest-CDU umstritten. Der frühere Regierungssprecher Hans Georg Koch hatte in einem Leserbrief in der F.A.Z. der jetzigen CDU-Landesführung vorgeworfen, im Wahlkampf aus der „Corona-Krise politisches Kapital“ zu schlagen und nach „mehr als vierzig Jahren“ seinen Parteiaustritt bekannt gemacht. Dazu äußerte sich dann sogar der SPD-Landesvorsitzende Andreas Stoch: „Die Entscheidung von Hans Georg Koch zeugt von Rückgrat. Wir sehen seit Wochen, dass die Sorgen und Ängste der Lehrkräfte, Eltern und unserer Kinder im Kultusministerium nicht ernst genommen werden.“ Es sei traurige Realität, dass die Kultusministerin damit sogar beim Ministerpräsidenten durchkomme.