Stromtrasse SuedLink : Extrem lange Leitung

Die Straße windet sich kurvenreich durch die Landschaft südlich von Hildesheim. Sanfte Hügel und in den Dörfern reichlich Fachwerk, zwischen die nun, rumms!, bis zu 70 Meter hohe Strommasten gestellt werden. Die Nummern A115 und A116 sind gerade in Arbeit. Noch sind die stählernen Türme nicht beseilt. Dreißig Masten weiter südlich, in der Nähe von Lamspringe, hängen die Leitungen bereits an den Türmen und geben schnarrende Geräusche von sich, wenn sie im Wind aneinanderklatschen. Denn noch fehlen die Abstandshalter.

Die Masten gehören zu einer neuen 380-Kilovolt-Trasse, die der Netzbetreiber Tennet derzeit baut. Sie führt über 230 Kilometer von der Ortschaft Wahle nahe Braunschweig bis ins nordhessische Mecklar und soll dabei helfen, dass die Energiewende gelingt.