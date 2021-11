Künftiger Minister im Gespräch : Können Sie das, Herr Özdemir?

Herr Özdemir, nach 16 Jahren Opposition werden die Grünen wieder mitregieren. Aber in der Partei ist die Stimmung schlecht. Wie kommt das?

Der Koalitionsvertrag ist aus meiner Sicht sehr gelungen, ich hoffe, die Zustimmung bei den Mitgliedern wird sehr groß sein und dafür werbe ich auch. Wir haben ein starkes Regierungsteam aufgestellt mit sechs starken Persönlichkeiten. Jetzt haben wir eine große und schwierige Aufgabe vor uns. Und gerade weil das so ist, ist auch klar, dass es mal rumpelt. Es sind leider sechs Positionen, nicht zehn. Natürlich wäre Toni Hofreiter auch eine gute Besetzung gewesen. Das steht doch außer Frage. Ich schätze ihn sehr, persönlich wie fachlich, er ist eine Bereicherung für uns Grüne. Jetzt geht es darum, dass wir alle an einem Strang ziehen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles das, was wir im politischen Berlin diskutieren, mit dem Rest des Landes verwechselt.

Anton Hofreiter ist eine zentrale Figur in der Parteilinken. Der Flügel sieht sich bei der Besetzung des Kabinetts übergangen. Die Rede ist sogar von „Wortbruch“.

Damit wir Parität am Kabinettstisch haben, mussten wir mindestens vier unserer sechs Posten mit Frauen besetzen. Ein Koalitionspartner schickt ja drei Männer und eine Frau. Wir Grüne als feministische Partei gleichen das aus. Die Kabinettsbesetzung entsprach der Quadratur des Kreises, logischerweise war das kniffelig. Aber man kann sich darüber freuen, dass wir mit Robert Habeck den Vizekanzler stellen und mit Annalena Baerbock eine grüne Außenministerin, auch das ist historisch. Ich habe eine anspruchsvolle Aufgabe vor mir, vor der ich einen Heidenrespekt habe, aber auch ein tolles Haus, um sie zu bewältigen. Da werde ich mir Rat von allen Seiten holen

Man hatte den Eindruck, dass die Bedeutung der Flügel in den vergangenen Jahren nicht mehr so groß war. Die Partei hatte ohne großes Murren akzeptiert, von zwei Realos geführt zu werden. Und plötzlich gibt es wieder Unmut.

Widerspruch! Robert Habeck und Annalena Baerbock haben die gesamte Partei mitgenommen und begeistert. Ich habe es nicht so erlebt, dass da zwei Realos nur für die eine Hälfte der Partei kämpfen. Warum soll sich das über Nacht geändert haben? Annalena Baerbock war die Kanzlerkandidatin der gesamten Partei. Robert Habeck als nominierter Vizekanzler vertritt Positionen, die mal mehr realpolitisch, mal auch im linken Flügel vertreten werden, mal sind es Positionen, die irgendwie kreuz und quer dazu sind, denn uns geht es am Ende um die beste Lösung.

Aber die Partei verfällt wieder in alte Logiken. Jetzt, wo es wirklich ernst wird, sind die Flügelkämpfe so heftig wie schon Jahre nicht mehr. Warum?

Das ist jetzt eine Umstellung. Schauen Sie, es ist lange her, dass wir regiert haben. Wir haben eine Fraktion, in der sehr viele Abgeordnete neu sind. Das heißt, sie muss sich finden. Das wird seine Zeit in Anspruch nehmen. Gleichzeitig haben wir aber keine Zeit, weil wir schon sehr bald regieren werden. Da ruckelt’s eben auch mal. Jetzt müssen wir uns aber alle am Riemen reißen und unsere Kräfte vereinen. Was die Parteien machen, denken, fühlen, das ist wichtig. Ich war selber zehn Jahre Vorsitzender und weiß, dass man darauf Rücksicht nehmen muss. Aber sobald man ein Land regiert, stehen andere Dinge im Vordergrund. Wir haben jetzt Verantwortung für das ganze Land, nicht nur für unsere Wählerinnen und Wähler oder die Partei. Vergessen wir mal nicht, wir sind mitten in der Pandemie und mit Omikron ist schon die nächste Variante da.