Brandenburg und Sachsen wählen : Das erwartet Sie heute zu den Landtagswahlen

Nur zwei Landtagswahlen – oder doch eine Zäsur für die Republik und ein weiterer Schritt zum Ende der Volksparteien, wie wir sie kannten? Etwa 2,1 Millionen Menschen sind in Brandenburg dazu aufgerufen, ihr Landesparlament neu zu wählen, in Sachsen etwa 3,3 Millionen. Sie entscheiden darüber, welche Volksvertreter künftig in Potsdam und Dresden ihre Interessen vertreten – und ob SPD und CDU erstmals nach der Wende ihre Vormachtstellung in den beiden Bundesländern verlieren.

In Brandenburg wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und AfD erwartet. In Sachsen muss die derzeitige Koalition aus CDU und SPD mit einem Verlust ihrer Mehrheit rechnen. Die Grünen könnten dort erstmals ein zweistelliges Ergebnis erzielen. Gerechnet wird auch mit einem deutlichen Erstarken der AfD. Die Wahllokale sind seit 8 Uhr geöffnet und schließen um 18 Uhr. Egal, wie die Wahl ausgeht, sie wird auch bundespolitisch Einiges in Bewegung bringen.

Live-Berichterstattung und Analysen

Die F.A.Z. bietet Ihnen am Sonntag und Montag ein umfangreiches und facettenreiches Programm zu den Landtagswahlen. Damit können Sie sich ständig und ganz Ihren Lesegewohnheiten entsprechend auf dem Laufenden halten.

Wer die Wahl in Echtzeit verfolgen will, schaut ab 14 Uhr am besten in unseren Liveblog. Warum am Sonntag in Potsdam und Dresden eine Ära der Illusionen endet, erklären Sachsen-Korrespondent Stefan Locke und Brandenburg-Korrespondent Markus Wehner. Sie haben für die F.A.Z. Woche auch aufgeschrieben, warum der Osten anders tickt und wählt als der Westen (mit Fplus). Einen Ausblick auf die vier spannendsten Aspekte der Landtagswahlen bieten Ihnen Oliver Georgi und Thomas Holl.

Die Tücken des Wahlrechts in den beiden Bundesländern hat Politik-Redakteur Daniel Deckers aufgedröselt. Welche Option es für die CDU gibt, in Sachsen an der Macht zu bleiben, erklärt Stefan Locke. Alle aktuellen Zahlen zu Brandenburg und Sachsen finden Sie hier.

Parallel dazu bekommen Sie bei uns neue Nachrichten, Analysen, Hintergründe und – nach der Schließung der Wahllokale – auch Kommentare zum Ausgang der Landtagswahlen im Osten. Hinzu kommen ständig aktualisierte Grafiken sowie Videos mit den wichtigsten Szenen des Wahltages. Für den schnellen Überblick: Werfen Sie einen Blick auf unsere Themenseiten zu den Wahlen in Brandenburg und in Sachsen.

In Potsdam und Dresden sind unsere Reporter mit den Parteien auf Tuchfühlung. Zusammen mit den F.A.Z.-Korrespondenten beobachten sie die entscheidenden Momente nach den Prognosen um 18 Uhr, sprechen mit den Politikern und berichten über die Folgen, die sich aus den Wahlergebnissen abzeichnen.

Am Montagvormittag informiert Sie die Redaktion mit Wahlanalysen darüber, welche Parteien zulegen konnten und welche Stimmen verloren haben – und was sich daraus, auch für die Bundespolitik, ergibt. Alle wichtigen Nachrichten, Analysen und Kommentare finden Sie zudem wie gewohnt in der Montagsausgabe der F.A.Z. (digital als E-Paper oder in der F.A.Z. Edition ab Sonntag, 20 Uhr).