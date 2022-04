Landtagswahl in NRW : Die SPD hofft auf den Scholz-Effekt

Nach der Landtagswahl im Saarland gab sich SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil überzeugt, der „sensationelle Sieg“ von Anke Rehlinger sei „ein Signal für kommende Wahlen“, schließlich stimme das „Gesamtpaket“ der Sozialdemokraten in „Bund und Land“. Demoskopische Erhebungen vor und Auswertungen nach Wahlen belegen allerdings regelmäßig, dass die Bürger dezidiert zwischen Bundes- und Landesebene unterscheiden. Schon deshalb können Parteien kein Gesamtbild über alle Länder und den Bund hinweg abgeben.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



In der Woche vor der saarländischen Landtagswahl (bei der sie dann auf 43,5 Prozent kam) lag die SPD bundesweit in Umfragen dort, wo sie auch aktuell verharrt: bei rund 25 Prozent. In Schleswig-Holstein – das am 8. Mai und damit eine Woche vor Nordrhein-Westfalen den neuen Landtag wählt – steht die CDU mit Ministerpräsident Daniel Günther laut der neuesten Umfrage von Infratest dimap mit 36 Prozent mehr als zehn Punkte besser da als die Union im Bund, während die Landes-SPD aktuell nur mit 20 Prozent rechnen kann. In Nordrhein-Westfalen steht die CDU unter Ministerpräsident Hendrik Wüst ebenfalls bei Infratest mit 31 Prozent auch deutlich besser da als im Bund. Ebenso von ihrem Bundestrend abkoppeln kann sich die SPD von Herausforderer Thomas Kutschaty (30 Prozent).