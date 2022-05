Landtagswahl in NRW : Die AfD schaut weiter zu

In NRW kommt die AfD nicht an die Ergebnisse von 2017 heran. Auch im Bund hat sich die Lage der Partei in den vergangenen Jahren sehr verändert.

Kurz vor der Landtagswahl am Sonntag hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst einen Wunsch geäußert. Das Ausscheiden der AfD aus dem schleswig-holsteinischen Landtag vor einer Woche solle „nur ein Anfang“ sein, sagte der CDU-Politiker im Portal t-online. Als im Laufe des frühen Sonntagnachmittags erste Hinweise auf das Wahlergebnis kommen, sieht es so aus, als werde dieser Wunsch nicht erfüllt. Dann aber rutschen die Vorhersagen für die AfD in Richtung der Fünf-Prozent-Marke. Das 7,4-Prozent-Ergebnis, das die Rechtspartei 2017 im bevölkerungsreichsten Land bekam, rückt in die Ferne.

Bei den ersten Hochrechnungen am Abend bewegt sich das Resultat dann knapp oberhalb der Fünf-Prozent-Marke. Die AfD scheint sich im Landtag am Rhein halten zu können. Er sei „erstmal zufrieden“, dass das „aller Voraussicht nach“ gelungen sei, sagt der Bundesvorsitzende der AfD, Tino Chrupalla. „Gleichwohl sind wir in Gänze nicht zufrieden.“ Die Partei werde eine „Initiative West“ brauchen, sagt Chrupalla mit Blick auf die bei jüngsten Wahlen mäßigen Ergebnisse seiner Partei in Westdeutschland, die guten oder sogar sehr guten Resultaten im Osten gegenüberstehen. Darüber werde auf dem nächsten Bundesparteitag diskutiert werden.

In jedem Fall ist die Lage der AfD in Deutschland und in der Bundespolitik eine ganze andere als 2017. Damals standen alle Zeichen auf Erfolg. Schon im Jahr nach ihrer Gründung zog die „Alternative für Deutschland“ in das erste Landesparlament ein, das sächsische. Die AfD stand weniger weit rechts als heute, hatte sich noch nicht annähernd so radikalisiert, wie es dann passieren sollte. Nach dem sächsischen kam die AfD in einen Landtag nach dem anderen.

Im Frühjahr 2017 rückte sie in das Landesparlament in Düsseldorf ein, nur wenige Monate später in den Bundestag. Getragen wurde die rechte Partei von einer flächendeckenden Vertretung in den Ländern, vor allem in den ostdeutschen. Nachdem Angela Merkel mit großer Mühe ihre letzte große Koalition zusammengebracht hatte, war die AfD vor der FDP und den Grünen die größte Oppositionspartei. Mit oft hemmungslosen Provokationen in den Bundestagssitzungen erlangte sie Aufmerksamkeit.

Insofern ist die derzeitige Entwicklung eine Rückwärtsbewegung. Die Rolle der stärksten Oppositionspartei hat die Union übernommen. Seit Friedrich Merz nicht nur der Parteivorsitzende der CDU ist, sondern auch die CDU/CSU-Fraktion anführt, ist er der unumstrittene Oppositionsführer. Die AfD hat nicht nur zahlenmäßig ihre Führungsrolle eingebüßt, sondern hat auch keine dominante Figur mehr, wie sie zumindest für einige Zeit in der vorigen Legislaturperiode der Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland war. Das Ausscheiden aus dem Landtag in Kiel verlockt die politische Konkurrenz also zumindest dazu, darin ein weiteres Zeichen des Niedergangs zu sehen.

Inhaltliches kommt hinzu. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist es selbst für die prorussisch eingestellte AfD kaum mehr möglich, Seite an Seite mit ihrem Idol Putin gegen einen westlich-europäischen Kurs zu hetzen. Man muss sich auf Hilfskonstruktionen stützen. Zwei Tage vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen verschickte Chrupalla eine Mitteilung, in der es heißt, die Mehrheit der Deutschen habe Angst, durch den Kurs der Bundesregierung in den Krieg hineingezogen zu werden. Statt mit einem radikalen Kurs um Wähler zu werben, muss die AfD lavieren. Welche Koalition auch immer am Ende in Düsseldorf regieren wird: Die AfD wird nicht dazugehören.