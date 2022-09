Votum in Niedersachsen : Wie die AfD den Frust für die Landtagswahl nutzen will

Ein „Bürgerlicher“? AfD-Kandidat Stefan Marzischewski-Drewes bei einer AfD-Veranstaltung in Hannover am 13.09.2022. Bild: Jana Mai

Warten auf den AfD-Spitzenkandidaten Stefan Marzischewski-Drewes in Hannover-Ricklingen. Vor dem Stadtteilzentrum wird fleißig geraucht. Eine ältere AfD-Anhängerin berichtet von ihren „Montagsspaziergängen“ gegen die Corona-Maßnahmen und empfiehlt ein Video auf „PI-News“, einem laut Verfassungsschutz erwiesen rechtsextremen Internetportal. „Und dann gibt es noch die ganz Bekloppten, die halten die Bundesregierung für die legitimen Chefs“, schimpft ein Herr im T-Shirt. „Diese Marionetten!“ Zwei AfD-Bundestagsabgeordnete stehen dabei und widersprechen nicht.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge



Der Spitzenkandidat für die anstehende Landtagswahl am 9. Oktober trifft ein, man begibt sich ins Innere des Betonbaus. Auf einem Tisch neben dem Eingang liegen aufgefächert einige Exemplare des verschwörungstmythischen „Compact“-Magazins aus. „Impfdiktatur – Boostern bis zum Tod“ heißt es auf einem Cover. In einer anderen Ausgabe wird gegen „blaue Geisterfahrer“ in den Reihen der AfD-Bundestagsfraktion polemisiert, die für Waffenlieferungen an die „ukrainischen Nazis“ gestimmt haben.

Der „Stammtisch“ beginnt, rund 40 Zuhörer haben sich eingefunden. Zunächst stellt sich der örtliche Listenkandidat Omid Najafi vor. Der junge Mann sei auf dem Parteitag einfach aufgestanden, habe eine Rede gehalten und dann prompt einen aussichtsreichen Platz erhalten, erzählt der örtliche AfD-Grande Jörn König. „Beruf?“, ruft ein Zuhörer. „Ich handele an der Börse – privat“, antwortet Najafi.

Inbetriebnahme von Nord Stream 2 gefordert

Und dann ist auch schon Spitzenkandidat Marzischewski-Drewes an der Reihe. Der 56 Jahre alte Arzt aus Gifhorn spricht über die Auswüchse der Bürokratie im Gesundheitswesen. „Es ist Ende Dezember, und sie haben 49 Hüften operiert. Sie sollen jährlich aber 50 Hüften operieren. Was passiert?“, fragt Marzischewski-Drewes und erspart seinen Zuhörern die Antwort. „Und ja, ich gehe auch regelmäßig montags spazieren“, erklärt der Spitzenkandidat und erhält dafür den stärksten Applaus. Marzischewski-Drewes ist allerdings kein Corona-Leugner. Der in einem medizinischen Versorgungszentrum tätige Radiologe stellt weder die Existenz des Virus noch Covid-Todesfälle in Abrede. „Ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Aber es wurde viel zu viel auf Zwang gesetzt.“

Mit Blick auf den Winter fordert Marzischewski-Drewes die Inbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 2. Sanktionen gegen „Putin und seine Entourage“ möchte der Spitzenkandidat allerdings beibehalten. „Manche in der AfD sind zu naiv gegenüber Putin“, sagt Marzischewski-Drewes. „Ohne NATO-Schutzschirm würde Putin bis Berlin marschieren.“

Mit solchen, nach Maßstäben der AfD gemäßigten Positionen passt Marzischewski-Drewes zur Strömung der sogenannten Bürgerlichen, die in den zermürbenden Machtkämpfen im niedersächsischen Landesverband wieder auf dem Vormarsch sind. Der Landesverband wurde bis 2018 vom „Flügel“-nahen Armin-Paul Hampel geführt, dann von der gemäßigten Dana Guth, die im Herbst 2020 wiederum von dem „Flügel“-nahen Jens Kestner abgelöst wurde. Kurz darauf verließen Guth und zwei weitere Abgeordnete die AfD-Fraktion im Landtag, die dadurch ihren Fraktionsstatus verlor und ihre Mitarbeiter entlassen musste.

Im AfD-Bundesvorstand, obschon selbst von tiefen Gräben durchzogen, gilt der Landesverband in Niedersachsen als schwerer Problemfall. Und es ist schwer zu prognostizieren, ob mit Marzischewski-Drewes auf Listenplatz 1 und dem parteiintern noch einflussreicheren Ansgar Schledde auf Listenplatz 2 nun mehr Ruhe im Landesverband einkehrt oder ob die Konflikte zwischen den Lagern bloß ruhend gestellt sind. Marzischewski-Drewes selbst versucht, sich von den Grabenkämpfen entfernt zu halten. Er verortet sich „in der Mitte“ zwischen den Strömungen. Bei der Aufstellung der Liste erhielt Marzischewski-Drewes ein für AfD-Verhältnisse bemerkenswert gutes Ergebnis.

Niedersachsen ist für die AfD zwar traditionell ein schwieriges Pflaster. Die Bindung an die großen Parteien war hier bisher vergleichsweise intakt, und es gibt wenig deindustrialisierte Regionen, in denen sich die Wählerschaft der AfD häufig massiert. Die Hoffnung der anderen Parteien, dass die AfD nach dem Zerbröseln ihrer Fraktion den Wiedereinzug in den Landtag verpasst, dürfte sich jedoch nicht erfüllen. In den Umfragen liegt die AfD sogar vor der FDP und verzeichnet steigende Werte. Die hohen Energie- und Lebensmittelpreise seien im Wahlkampf das große Thema, sagt Marzischewski-Drewes.

Mehr zum Thema 1/

Die entscheidende Frage laute daher: „Was machen die ganzen Frustrierten? Bleiben die zu Hause wie in NRW, oder gehen sie zur Wahl?“ Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hatte die AfD noch mit einem massiven Mobilisierungsproblem in ihren Hochburgen zu kämpfen und kam auf nur 5,4 Prozent. Jetzt sei die Stimmung ganz anders, glaubt Marzischewski-Drewes. Sein ehrgeiziges Wahlziel: „Zwölf Prozent plus x.“