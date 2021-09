Aktualisiert am

SPD deklassiert in Mecklenburg-Vorpommern alle anderen

Landtagswahl 2021 : SPD deklassiert in Mecklenburg-Vorpommern alle anderen

In Mecklenburg-Vorpommern hat die SPD die Landtagswahl klar gewonnen. Die CDU liegt nur auf Platz drei – hinter der AfD.

Klare Siegerin: Ministerpräsidentin Schwesig am Wahlabend in Schwerin Bild: Andreas Pein

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kann wohl weitere fünf Jahre im Amt bleiben. Bei der Landtagswahl am Sonntag erzielte die von ihr geführte SPD nach Prognosen von ARD und ZDF einen deutlichen Wahlsieg. Demnach kommt die SPD auf 37,0 bis 39,0 Prozent. Im Vergleich zur Landtagswahl 2016 ist das ein deutlicher Zugewinne; damals war die SPD mit 30,6 Prozent stärkste Kraft geworden. Schwesig sprach am Sonntagabend von einem „ganz klaren Bürgervotum für die SPD“. Es sei ein „wunderbarer Abend für unser Land“, für die SPD in Mecklenburg-Vorpommern

Auf dem zweiten Platz landet, wie schon vor fünf Jahren, die AfD. Die Prognosen sehen die Partei bei 17,0 bis 18,5 Prozent. Die AfD verliert damit gegenüber der Wahl 2016, als sie aus dem Stand 20,8 Prozent erreicht hatte. Die Regierungspartei CDU erreicht nach abermaligen Verlusten wieder Platz drei. Die Prognosen sehen sie übereinstimmend bei 14,0 Prozent – das schlechtestes Ergebnis der Partei im Nordosten seit der Wiedervereinigung.

Auch die Linke konnte ihren seit 2011 anhaltenden Abwärtstrend nicht stoppen. Sie kommt laut den Prognosen auf zehn Prozent.. Für die FDP wurden 6,0 bis 6,5 Prozent ermittelt, für die Grünen 6,5 bis 7,0 Prozent. Damit haben beide Parteien eine Chance, wieder in den Landtag einzuziehen.

Das Ergebnis der Prognosen würde rechnerisch für eine Fortsetzung der seit 2006 regierenden rot-schwarzen Koalition reichen. Doch hätte auch ein Bündnis aus SPD und Linke im Parlament eine knappe Mehrheit. Sollten FDP und Grüne ins Parlament einziehen, wäre auch eine sogenannte Ampel-Koalition möglich.

Schwesig hatte vor der Wahl offen gelassen, welchen Regierungspartner sie bevorzugen würde, jedoch betont, dass die künftige Regierung auf einer soliden Parlamentsmehrheit gründen solle. Die Nordost-SPD hatte den Wahlkampf ganz auf ihre Spitzenfrau Schwesig zugeschnitten, die 2017 als Bundesfamilienministerin zurückgetreten war, um in ihrer Heimat vorzeitig das Amt der Ministerpräsidentin zu übernehmen.