Vor der Landtagswahl in Bayern: Warum es in München so viele Sommerfeste gibt

Politische Sommerfeste

Sommer, Sonne, Bayern

Von Timo Frasch, München

Im Jahr der Landtagswahl legt sich das politische München bei den Sommerfesten voll ins Zeug – die Feiern sind ein Konjunkturtest für Söder, Aiwanger und Co.