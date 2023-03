Wollen im Team agieren: die Ko-Vorsitzenden der bayerischen Grünen, Thomas von Sarnowski und Eva Lettenbauer (erster von links und erste von rechts) zusammen mit den Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, am 20. März 2023 in München Bild: dpa

Wie inzwischen bei größeren Oppositionsparteien üblich haben die bayerischen Grünen ihren gut 80 Seiten umfassenden Programmentwurf für die Landtagswahl „Regierungsprogramm“ genannt. Bei der Vorstellung machten die beiden Parteichefs, Eva Lettenbauer und Thomas von Sarnowski, sowie die beiden Spitzenkandidaten, Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, deutlich, dass sie im „Team“ zu agieren gedenken, mithin, so das Signal, anders als Ministerpräsident Markus Söder von der CSU.

Zudem hoben sie hervor, dass es im Programm „um unser schönes Bayern“ gehe, „nicht um Berlin“. Daraus kann man schließen, dass sie im Moment nicht glauben, von der Ampelregierung profitieren zu können.

Sollte die CSU nach der Wahl im Oktober mit den Grünen Koalitionsverhandlungen führen – was unwahrscheinlich ist –, wird sie sich unter anderem mit Forderungen zu mehr Wasserschutz auseinandersetzen müssen. Laut Hartmann soll die Fläche der Wasserschutzgebiete verdoppelt werden. Für industrielle Zwecke sollen künftig keine Entnahmen von tief liegendem Grundwasser genehmigt werden.

Tierbestand soll reduziert werden

Auch dem immensen Flächenverbrauch, 2021 gut zehn Hektar am Tag, wollen die Grünen entgegentreten. So soll bis 2026 der Verbrauch je Tag auf fünf Hektar reduziert werden. Den Steigerwald wollen die Grünen zum dritten bayerischen Nationalpark machen.

Sie wollen außerdem die Landwirtschaft umbauen, in eine Richtung, die der momentanen Söders deutlich entgegensteht: Bis 2030 soll der Tierbestand um 20 Prozent reduziert werden, vor allem wegen des Gewässer- und Klimaschutzes. Letzterem soll auch die Wiedervernässung trockengelegter Moore dienen: 40 Prozent bis 2030. Die Staatsregierung lässt es da bisher wesentlich langsamer angehen.

Die Energiewende wollen die Grünen vorantreiben, etwa durch eine Solarpflicht für Neubauten aller Art oder durch die finanzielle Absicherung von Geothermie-Probebohrungen. Auch der Verkehrssektor soll einen größeren Beitrag zum Klimaschutz leisten als bisher. Innerorts soll Tempo 30 gelten, jede Kommune soll von 5 bis 24 Uhr mindestens im Stundentakt ans öffentliche Verkehrsnetz angebunden sein.

In der Bildungspolitik wollen die Grünen das Zeugnis zum Übertritt aufs Gymnasium abschaffen, um so den Schulstress zu reduzieren. Es soll auch nicht mehr so viele Leistungstests wie bisher geben, damit die Lehrer, statt zu korrigieren, mehr Zeit haben, um den Stoff zu vertiefen. Auch dem Lehrermangel wollen die Grünen zu Leibe rücken, etwa mit der Besoldung A13 für alle Schularten. Das wollen CSU und Freie Wähler auch.

Eine an „Vielfalt“ orientierte Einwanderungspolitik

In der Gesellschafts- und Innenpolitik versprechen die Grünen eine Antidiskriminierungsstelle für alle Fragen zum Thema „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“. Sie wollen eine „Studie zu institutionellem Rassismus innerhalb der Sicherheitsbehörden“ in Auftrag geben und das Polizeiaufgabengesetz „modernisieren“. So lehnen sie es ab, Personen wie etwa Klimaaktivisten „bis zu zwei Monate in Präventivhaft zu stecken“.

Zum Thema Migration sagte Schulze, Deutschland sei seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland, es werde Zeit, sich wie eines zu verhalten. Nach Angaben der Grünen-Führung waren an der Ausarbeitung dieses Programmteils auch Kommunalpolitiker beteiligt wie der grüne Landrat von Miltenberg, Jens Marco Scherf, der im Gespräch mit der F.A.Z. die Belastung der Kommunen beklagt hat.

Das Programm spricht zwar von einem „Kraftakt der Kommunen“, beschäftigt sich aber nicht mit der Frage, ob es möglicherweise eine Begrenzung brauchte. Schulze sagte, man habe sich auf das fokussiert, was in Bayern zu lösen sei. Insgesamt aber ist das Programm Ausdruck einer an „Vielfalt“ orientierten Einwanderungspolitik. Alle Geflüchteten sollen so schnell wie möglich dezentral untergebracht, der Einsatz der Abschiebehaft soll „deutlich“ reduziert werden.