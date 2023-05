Aktualisiert am

Die Stimmung auf dem Parteitag der bayerischen SPD ist besser als die Umfragen. Was geht noch bis zur Landtagswahl im Oktober?

Bayerische SPD-Doppelspitze: Ronja Endres und Florian von Brunnauf dem Parteitag der Bayern-SPD am Samstag in Augsburg Bild: dpa

Die bayerische SPD hat eine große, 130 Jahre lange Geschichte. Daran wurde am Wochenende auf dem Parteitag in Augsburg immer wieder erinnert. Doch die Gegenwart hinkt der Vergangenheit hinterher. In Umfragen steht die Partei bei zehn Prozent, das ist das Niveau ihres Landtagswahlergebnisses von 2018. Damals holte die SPD 9,7 Prozent.

Timo Frasch Politischer Korrespondent in München. Folgen Ich folge



Die Stimmung auf dem Parteitag spiegelte das allerdings nicht wider. Sie war nicht so verzagt und angestrengt wie die Jahre vorher, da die SPD vor allem Mitleid hervorrief und fehlende Kampfbereitschaft als Stil zu verkaufen suchte. Der Parteivorsitzende Florian von Brunn, 2021 ins Amt gekommen, will damit Schluss machen. In seinen Reden im Landtag spitzt er sehr zu, wobei er manchmal die Grenze zum Fragwürdigen überschreitet.