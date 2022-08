Aktualisiert am

Landtagswahl in Bayern : Die Hypotheken des Markus Söder

Markus Söder konzentriert sich wieder auf die Stammwählerschaft der CSU. Reicht das für ein starkes Ergebnis in der Landtagswahl 2023?

Die bayerische Politik hat sich in die Sommerpause verabschiedet, um ein letztes Mal durchzuatmen, bevor dann, Anfang September auf dem Volksfest Gillamoos, der lange Aufstieg hin zur Landtagswahl 2023 beginnt.

Die jüngsten Zahlen (von INSA, Ende Juni) sahen die CSU bei 37 Prozent, die Grünen bei 20, die SPD und die Freien Wähler bei 10, die AfD bei 9 und die FDP bei 7 – aber was heißt das schon? Die bisherige Legislaturperiode hat zur Genüge gezeigt, wie viel in einem Jahr passieren kann, in vier oder fünf sowieso.