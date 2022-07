Landrätin Cornelia Weigand : Wäre das Ahrtal vor der nächsten Flut sicher?

Frau Weigand, Sie waren während der Flutkatastrophe Bürgermeisterin von Altenahr, Anfang des Jahres wurden Sie zur Landrätin des Kreises Ahrweiler gewählt. Wenn sich wieder ein Starkregenereignis bei Ihnen ankündigt – wären Sie vorbereitet?

Tobias Schrörs Politikredakteur. Folgen Ich folge

Timo Steppat Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Um die Frage zu beantworten, muss ich ausholen. Wenn es um Naturkatastrophen geht, sind in den meisten Ländern wie auch in Rheinland-Pfalz für die Gefahrenbeurteilung und die Gefahrenabwehr die Landrätinnen und Landräte zuständig. Je nach Größe des Kreises, sind Sie als Landrat für das Wohl und Wehe von 50.000 bis 250.000 Menschen in einer solchen Situation verantwortlich. Lassen Sie mich einen Vergleich ziehen: Da, wo ich terroristische Anschläge erwarte, gibt es auf Bundesebene Leute, die nichts anderes tun, als die Situation zu beobachten und einzuschätzen. Gibt es ein Anzeichen der Gefahr, ergreifen diese Behörden sofort Maßnahmen. Beim Wetter aber werden kryptische Meldungen verschickt, nach denen keiner so recht weiß, was genau los ist.

Sie spielen damit auf die Warnungen des Landesamtes für Umwelt in Rheinland-Pfalz am Tag der Flut an. Es gab Prognosen über Pegelstände, die relativ spät ankamen und schlecht kommuniziert wurden.

Diese Prognosemeldungen müssen ehrenamtliche Katastrophenschützer gemeinsam mit kommunalen Verwaltungsbeamten bewerten. So funktioniert ein Krisenstab auf Landkreisebene. Bei „normalen“ Lagen wie einem großen Autounfall oder einem kleineren Waldbrand, für die das System mal erdacht worden ist, klappt das gut. Aber angesichts des Klimawandels werden wir es mit häufigeren und größeren Extremwetterlagen und deren Folgen zu tun haben.

Zu viel Verantwortung für die Landkreise?

Es geht nicht um Verantwortung, es geht darum, dass wir es mit Katastrophen zu tun haben, die innerhalb kürzester Zeit eine nationale Tragweite annehmen können. Deshalb müssen Bund und Land immer mit dabei sein, wenn es um Wetterextreme wie Starkregen und Tornados geht. Sie müssen professionelles Monitoring und auch Management der Lage garantieren und sich nicht erst einschalten, wenn es zu spät ist.

Gesetzlich ist in Rheinland-Pfalz vorgeschrieben, dass der Krisenstab das Land erst bitten muss, die Lage zu übernehmen. Heute wissen wir, dass der Kreis Ahrweiler das viel zu spät getan hat. Mehr als 130 Menschen sind in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli allein im Ahrtal gestorben.

Das Vorgehen, dass der Kreis erst um Hilfe bitten muss, ist absurd. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, Sie liegen schwer verletzt und stark blutend am Straßenrand – und alle fahren an Ihnen vorbei, Sie müssen selbst den Notarzt rufen, keiner macht das für Sie. Das kann doch nicht sein! Wir brauchen bessere Mechanismen, nach denen sich Land und Bund automatisch einschalten.

Hätten die Landesbehörden früher und von selbst eingreifen müssen?

Mag sein, dass die Informationen fehlten. Die Technische Einsatzleitung in Ahrweiler war von der Lage überfordert. Aber die Integrierte Leitstelle in Koblenz, wo die unzähligen Notrufe eingingen, hätte doch die Warnung an das Land geben können: „Hier spielt sich eine Katastrophe ab, tut was!“ Insgesamt hätte auch das Land anders agieren müssen.