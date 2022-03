Landkreistagspräsident Sager : „Die Situation ist für uns diffus“

Herr Landrat, mit wie vielen Flüchtlingen aus der Ukraine rechnen Sie?

Jasper von Altenbockum Verantwortlicher Redakteur für Innenpolitik. Folgen Ich folge



Das ist kaum zu beantworten. Wir müssen wohl zumindest von mehreren hunderttausend Menschen, insbesondere Frauen, Kindern und Ältere, ausgehen. Bis zum Wochenende sind knapp 220.000 Flüchtlinge offiziell in Deutschland registriert worden. Die tatsächliche Zahl dürfte bereits jetzt deutlich höher liegen, da die meisten, die aus der Ukraine zu uns kommen, sich nicht unmittelbar nach ihrer Ankunft registrieren lassen, sondern erst, wenn sie Sozialleistungen in Anspruch nehmen wollen oder einen Aufenthaltstitel beantragen. Wir müssen und sollten davon ausgehen, dass in den nächsten Tagen und Wochen sehr viel mehr Vertriebene aus dem Kriegsgebiet zu uns kommen werden. Laut der UNHCR haben 3,4 Millionen Menschen das Land verlassen. Noch hat ein großer Teil von ihnen insbesondere in Polen und den anderen Anrainerstaaten Aufnahme gefunden. Wir wissen aber nicht, ob das so bleibt. Zudem sind auch dort die Aufnahmekapazitäten irgendwann erschöpft.

Gibt es irgendeine Art von Kontrolle über die Fluchtbewegung?

Die große Herausforderung besteht darin, dass sich die ukrainischen Flüchtlinge zunächst ohne örtliche Einschränkung in Deutschland aufhalten dürfen. Erst mit der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach dem Ausländerrecht besteht die Möglichkeit, einen Wohnsitz verpflichtend zuzuweisen. Das führt dazu, dass ein großer Teil der Vertriebenen zunächst versucht, bei Verwandten und Freunden unterzukommen – was ja sehr zu begrüßen ist. Andere begeben sich auf eigene Initiative in ihnen bekannte größere Städte und Ballungsgebiete.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Wie ist da eine Verteilung überhaupt möglich?

Nur ein Teil wird an der Grenze oder an Bahnhöfen erfasst und kann von dort aus verteilt werden. Anders als in früheren Flüchtlingssituationen ist die Zuwanderung aus unserer Sicht diffus. Um eine gleichmäßigere Aufteilung zwischen den Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel zu erreichen, muss es deshalb gelingen, die nicht erfassten Personen zu registrieren und sie bei der Aufnahmequote für das jeweilige Land zu berücksichtigen. Im Ergebnis sind danach etwa Nordrhein-Westfalen gut 20 Prozent, Niedersachsen knapp zehn Prozent und Hessen ungefähr 7,5 Prozent der Schutzsuchenden zuzuordnen. Um das in der Praxis hinzubekommen, arbeiten Bund und Länder eng zusammen. Dabei helfen würde, wenn wir die Menschen schon an der Grenze – oder bereits in Polen – erfassen und in die Verteilung aufnehmen. Dass dabei auf persönliche Verbindungen und Kontakte Rücksicht genommen werden, versteht sich von selbst.

Eine Registrierung sollte also möglichst schon an der Grenze stattfinden?