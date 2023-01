Landkreistagspräsident Sager : „In der einseitigen Belastung steckt erheblicher Sprengstoff“

Herr Landrat, zahlreiche Landkreise und Städte weisen seit Monaten darauf hin, dass die Kommunen mit der Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern überlastet sind. Werden Sie gehört?

Nicht in ausreichendem Maße. Wir haben kaum noch freie Kapazitäten. Die Leute kommen teilweise in Zelten unter. Wir warten außerdem immer noch auf eine ausreichende Finanzierung der Unterkunftskosten. Mittlerweile ergibt sich bei den Wohnkosten für anerkannte Flüchtlinge insgesamt eine Lücke von zwei Milliarden Euro pro Jahr. Wir wollen deshalb ein Treffen mit dem Kanzler zu den Flüchtlingsfragen.

Wollen Sie ihm sagen: Wir schaffen das nicht?

Die EU hat 455 Millionen Einwohner. Die Aufnahme so vieler Asylbewerber und ukrainischer Flüchtlinge in die EU ist zahlenmäßig also eigentlich kein Problem. Aber Deutschland ist der bevorzugte Zufluchtsort. Hier müsste die Regierung viel mehr tun, um eine gleichmäßigere Verteilung und auch eine Begrenzung zu gewährleisten.

Wenn nicht, was dann?

Die einseitige Belastung Deutschlands ist mit erheblichem gesellschaftlichem Sprengstoff verbunden. Es entsteht jedenfalls großer Schaden in Deutschland, wenn die Kommunen in eine Lage gebracht werden, in der sie nicht mehr handeln können. Dann verlieren die Bürger nicht nur Vertrauen in ihre Kommunen, sondern in den Staat als Ganzes. Die Bundesregierung muss alles tun, um das Problem kleiner statt größer zu machen.

In Grevesmühlen kam es zu Tumulten, weil eine neue Unterkunft beschlossen wurde. Es gibt erste Gemeinden, die sich weigern, Asylbewerber aufzunehmen. Wird das jetzt häufiger geschehen?

Die Gefahr besteht. Es gibt Landkreise, die das auch schon gegenüber dem Kanzler kommuniziert haben. Eine Aufnahmeverweigerung ist aber keine Problemlösung. Auch deshalb bin ich strikt dafür, die Zahl der aufzunehmenden Geflüchteten zu reduzieren.

Heißt Begrenzung der Aufnahme auch: Aufnahmestopp?

Einen Aufnahmestopp kann es aus zwei Gründen nicht geben. Der eine liegt auf der Hand: Der Ukraine muss geholfen werden. Der zweite ist, dass Deutschland seinen humanitären Verpflichtungen gerecht werden muss. Aber Deutschland hätte Möglichkeiten, die Aufnahme zu reduzieren.

Wie sollte das gehen?

In der EU müsste geregelt werden, dass Menschen, die schon Zuflucht gefunden haben, nicht alle automatisch nach Deutschland weitergeleitet werden, weil hier die Sozialstandards am höchsten sind. In Fällen ohne Aufenthaltsrecht sollte außerdem die Rückführung konsequenter durchgesetzt werden – das betrifft aber selbstverständlich nicht Menschen aus der Ukraine, sondern aus anderen Staaten. Hier hätte die Bundesregierung also mehrere Ansätze, um das Problem zu verkleinern.

Der sächsische Innenminister Schuster hat vorgeschlagen, dass sich die Länder dauerhaft auf hohe Zuwanderungszahlen einstellen und dafür eine Grundkapazität für Unterkünfte sorgen. Was halten Sie davon?

Ich begrüße das. Das geht in die richtige Richtung. Je mehr Aufnahmekapazitäten in den Ländern geschaffen werden, desto besser. Uns kommt es vor allem darauf an, dass Leute, die keine Bleibeperspektive haben, erst gar nicht weitergeleitet werden in die Kommunen.

Müssen sich auch die Kommunen auf eine dauerhafte Belastung einstellen?

Für die Aufnahme und erste Unterkunft, das ist klar geregelt, sind erst einmal die Bundesländer zuständig.

Es wandern zwar immer mehr Menschen ein, es gibt aber immer weniger Personal für die Anliegen der Bürger: Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Jobcenter, Pflege, Polizei, Justiz, – überall fehlt Personal. Wie soll das weitergehen?