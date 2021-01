Landkreispräsident im Gespräch : „Das Präparat von Biontech-Pfizer stellt uns vor besondere Herausforderungen“

Herr Landrat, kaum haben die Impfungen begonnen, wird schon über Engpässe geklagt. Wie kommt das?

Entsprechend der Priorisierung haben die Impfungen erst einmal mit mobilen Teams begonnen, die Pflegeheime aufsuchen, um dort zu impfen. Heute, am Montag, beginnen in vielen Kreisen, auch bei uns in Ostholstein, die Impfungen in stationären Impfzentren. Die Impfdosen sind begrenzt, wir schaffen hier 60 Impfungen am Tag. Die Impfdosen sind in der Tat der Engpass.

War das nicht von vornherein klar? Deshalb doch die Priorisierung, oder?