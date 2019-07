Landeswahlliste in Sachsen : Die Wächterin im AfD-Prozess

Die Richterin kennt kein Pardon, die Vorgaben sind einzuhalten, wo käme man denn da hin. Im Gebäude des Leipziger Landgerichts tagt am Donnerstag der Sächsische Verfassungsgerichtshof; es geht um die Frage, ob es richtig war, dass der Landeswahlausschuss einen Großteil der Listenkandidaten der AfD von der Wahl ausgeschlossen hatte (war es wohl nicht). In Saal 115 sind die Besucherbänke voll und die Regeln streng, keine Telefone, keine Meinungsbekundungen.

Birgit Munz, die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, wacht aufmerksam darüber. Als ein Reporter kurz zum Telefon greift, um sich eine Notiz zu machen, unterbricht sie sofort, keine Handys, auch nicht für Notizen, die Regeln seien klar, „und die werde ich hier auch durchsetzen“. Und als ein Zuschauer zu applaudieren beginnt, nachdem ein Anwalt der AfD einen Kurzvortrag mit Verve beendet hatte, schreitet Munz abermals ein: „Noch so eine Sache, und Sie fliegen raus.“

Schroff in der Öffentlichkeit

Seit zwölf Jahren ist Munz, die 1954 in Wanne-Eickel geboren wurde, Präsidentin des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs. Der Landtag wählte sie 2007 mit großer Mehrheit, vor drei Jahren wurde sie in ihrem Amt bestätigt. Unter der Leitung von Munz hatte sich das Gericht schon mit allerhand politischen Fragen zu beschäftigen, und nicht nur diesmal stellte es sich auf die Seite der Opposition. Zum Beispiel 2011, da kippte das Gericht auf Antrag von Linken, SPD und Grünen das neue Versammlungsgesetz, welches die damalige Landesregierung aus CDU und FDP gerade verschärft hatte. Zwei Jahre später gab es abermals der Opposition recht, die sich gegen die Schulpolitik der Landesregierung gewandt hatte.

Neben ihrer Tätigkeit als Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs ist Birgit Munz Vizepräsidentin des Oberlandesgerichts Dresden, wo sie nach wie vor einen Zivilsenat führt. Ihre juristische Karriere in Sachsen begann Ende der neunziger Jahre, da wurde Munz Vorsitzende Richterin am Dresdner Landgericht. Zuvor arbeitete sie bereits etwa 15 Jahre lang im Justizdienst in ihrem Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen, am Landgericht Bonn war Munz Beisitzerin in Zivil- und Strafkammern. Das Jurastudium hatte sie zuvor in Bonn absolviert, das Referendariat am Landgericht Köln.

Nun also die große Bühne. So schroff Munz bei der AfD-Verhandlung in Leipzig gegenüber der Öffentlichkeit auftritt, so moderierend agiert sie mit den anderen Richtern, den Anwälten und den übrigen Beteiligten. Wenn es um die Sache geht, ist betonte Nüchternheit ihr bevorzugtes Register. Anspielungen, Doppeldeutigkeiten, gar Witz passen so gar nicht zu der Rolle, die Munz sich zugelegt hat. Und so reagiert sie auf Störungen ausnahmslos mit Strenge, auch wenn es manchmal wenig souverän wirkt. Als sie am Donnerstag die Sitzung schließt, applaudieren einige AfD-Anhänger kurz. Es nervt, ja, aber Munz könnte das jetzt ignorieren, einfach übergehen, die Sitzung ist ja vorüber, aber das ist noch immer ihr Gerichtssaal, ihre Regeln, sie wendet sich also ein letztes Mal zum Mikrofon: „Auch davon bitte ich abzusehen.“