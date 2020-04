Corona-Lockerungen : Landesminister empfehlen schrittweise Öffnung der Kitas

Die Familienminister der Länder haben sich zusammen mit dem Bundesfamilienministerium auf Empfehlungen zur einer „behutsamen“ Öffnung der Kitas in den nächsten Wochen und Monaten geeinigt. Am Dienstagabend beschloss die Jugend- und Familienministerkonferenz ein von allen Ländern getragenes Positionspapier. Darin plädieren die Länder für eine Öffnung in vier Phasen. Freilich klingt das konkreter, als es bei näherem Hinsehen ist: Die Öffnung soll nicht einheitlich in den Ländern stattfinden, und feste Daten werden nicht genannt. Vielmehr heißt es, dass sich alle Schritte der Öffnung an dem Infektionsgeschehen und an den Bedingungen vor Ort orientieren sollten.

Die Phasen reichen von einer Erweiterung des Notbetriebs bis hin zum Regelbetrieb in der vierten Phase. Bei den Entscheidungen, welche Kinder wieder in die Kitas dürften, solle neben dem Bedarf der Eltern vor allem die frühkindliche Entwicklung im Mittelpunkt stehen. Das könnte Kinder betreffen, deren Betreuung wegen eines Förderbedarfs notwendig ist, bei denen Betreuung zur Wahrung des Kinderschutzes wichtig ist, oder auch Vorschulkinder. Da sich ein Abstandsgebot in Kitas kaum umsetzen lasse, müsse das verstärkte Risiko durch Hygienepläne sowie Reinigungs- und Desinfektionspläne „bestmöglich ausgeglichen werden“. In der Pflicht sehen die Landesregierungen dabei insbesondere die Kita-Träger. Sie haben die Verantwortung für den Personaleinsatz und Arbeitsschutz – aber auch für die Organisation und die pädagogische Konzeption.

Auch die Öffnung von Spielplätzen solle „geprüft“ werden, heißt es in dem Papier. Dieses wird Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten vorliegen, wenn sie sich am Donnerstag abermals treffen, um über die Lage nach den jüngsten Lockerungen zu beraten. In dem Papier werden sie ermahnt, sowohl die Belange der Kinder, gerade der Kleinkinder, und die Bedarfe der Eltern stärker zu berücksichtigen.

Verbreiten Kinder überhaupt das Virus?

Das ist nicht einfach für die Regierungschefs. Denn die wichtige Frage, welche Rolle kleine Kinder überhaupt bei der Verbreitung des Sars-CoV-2-Virus spielen, ist wissenschaftlich nicht eindeutig geklärt. Deshalb fordern die Landesminister nun, die Öffnung der Kitas von breit angelegten Studien zu begleiten. „Natürlich nehmen wir wissenschaftliche Studien zur Kenntnis und beziehen sie ein“, sagt Hamburgs Familiensenatorin Melanie Leonhard. Im nächsten Atemzug hält sie freilich fest: „Aufgabe der Politik ist es dann, abzuwägen und Entscheidungen zu treffen, für die wir schließlich auch geradestehen müssen.“ Dabei müsse man auch einbeziehen, sagt die Sozialdemokratin, „was wir über den Einfluss von Kita-Schließungen auf das Wohl und die Lebenschancen von Kindern wissen. Und da wird die Lage mit jedem Tag schwieriger.“

In den Öffnungsdebatten sind viele Stimmen zu hören, doch die Bedürfnisse von Eltern und ihren kleinen Kindern spielten lange Zeit kaum eine Rolle. Nun aber wird immer öfter auf die Schwierigkeiten bei der Betreuung hingewiesen, wenn die Eltern doch eigentlich arbeiten sollen, immer wieder auch auf die Risiken für die Kinder, von den Problemen bei der Entwicklung bis hin zu den Folgen häuslicher Konflikte. Am Dienstag sprach sich auch Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) für die schrittweise Öffnung der Kitas aus. Die Lage für besonders betroffene Gruppen wie Alleinerziehende oder für Kinder mit einem besonderen Sprachförderungsbedarf gelte es zu erleichtern, sagte sie im Deutschlandfunk. Allerdings hat Giffey das gar nicht zu entscheiden, worauf sie selbst hinwies. Die Länder sind zuständig. Daher nun die Empfehlung der Familienminister.

Die vielen Folgen geschlossener Kitas

Federführend bei den Gesprächen unter den Familienministerien waren Nordrhein-Westfalen und Hamburg. Der Schulterschluss der beiden Ressortchefs aus Düsseldorf und Hamburg ist eng. In einem Gastbeitrag auf dem Online-Portal der Zeitschrift „Spiegel“ hatten die Sozialdemokratin Leonhard und der Freie Demokrat Joachim Stamp, der auch stellvertretender Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen ist, ihre Position deutlich gemacht. „Wir begeben uns zunehmend in eine Situation, in der zusätzlich zu den ökonomischen Folgen der Krise auch schwerwiegende soziale Folgekosten drohen“, warnten sie. „Wir wollen dafür Sorge tragen, dass Politik und Wissenschaft nicht länger in einem Elfenbeinturm verharren, in dem die Lebenswirklichkeit von Kindern und Familien aus dem Blick gerät. Denn Kinder dürfen nicht zu den Kollateralschäden der Pandemie werden.“