Inzidenzen über 1000 : Landes-Ärztechef: Triage-Situation in Sachsen akut

Der Präsident der sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendieck, schlägt Alarm: Die Intensivstationen in ganz Sachsen seien überlastet, die Triage-Situation sei akut, sagte Bodendieck am Montagmorgen im Deutschlandfunk. In Ost-Sachsen gelte die Überlastungsstufe schon lange, in Südwestsachsen sei derzeit zwar „noch das eine oder andere Bett frei“. Da Sachsen aber keine Patienten in Nachbar-Bundesländer verlegen könne, sei in den nächsten Tagen laut Prognosen und bei einem „ganz schlechten Verlauf“ damit zu rechnen, dass in ein paar Tagen „zwei Patienten möglicherweise um ein Bett konkurrieren“ müssten.

Wer an das Beatmungsgerät komme, würde dann nach den jeweiligen Erfolgsaussichten der Behandlung entschieden. Bodendieck merkte dazu an: „Ungeimpfte haben bei extrakorporaler Beatmung eine sehr schlechte Überlebenschance“.

Er werde am kommenden Donnerstag mit den ärztlichen Direktoren in Sachsen die strafrechtlichen, berufsethischen und rechtlichen Konsequenzen der Triage klären, so Bodendick. Er machte eine zu Teil „schiefgegangene Kommunikation“ für die niedrige Impfquote in Sachsen verantwortlich, die die niedrigste in ganz Deutschland ist - bei Inzidenzen von derzeit mehr als 1000 in Teilen des Freistaats. Die Hausärzte seien erst in die Impfkampagne eingebunden worden, „als die Misere um Astra-Zeneca begann“. Dadurch sei die Skepsis in Sachsen noch viel größer geworden.