Alexander Graf Lambsdorff : Künftig Deutschlands Mann in Moskau

Die frühe politische Laufbahn Alexander Graf Lambsdorffs fiel in eine Zeit, in der zwischen den Begriffen „FDP“ und „Außenpolitik“ noch eine feste Verbindung bestand. Lambsdorff führte das Abgeordnetenbüro des Bundestagsabgeordneten Klaus Kinkel 1998/99, also in jenen Jahren, in denen dessen sechsjährige Zeit als Außenminister gerade zu Ende war; Kinkel wiederum hatte seine Amtszeit 1992 als Nachfolger Hans-Dietrich Genschers angetreten.

Lambsdorff wurde als Sohn eines Diplomaten (Hagen Graf Lambsdorff) und Neffe eines Politikers (des einstigen Wirtschaftsministers Otto Graf Lambsdorff) in beiden Welten heimisch. Nach einer Schulzeit in Hamburg, Brüssel und Bonn und einem Geschichtsstudium in Bonn und Washington trat er 1995 in den Auswärtigen Dienst ein und arbeitete dort unter anderem im Planungsstab, an der Botschaft Washington und als Länderreferent für Russland.

Kein Platz in der Regierung

Für die FDP strebte er im Jahr 2000 vergebens in den nordrhein-westfälischen Landtag, 2004 gelang ihm dann der Einzug ins Europaparlament, dem er drei Wahlperioden lang auch in liberalen Spitzenpositionen angehörte. Lambsdorff blieb bei seinen europäischen Funktionen auch in jener Zeit, in der die FDP ab 2009 in Berlin wieder mit den Unionsparteien regierte und Guido Westerwelle die Funktion des Außenministers übernahm. Doch Westerwelles Amtszeit funktionierte nicht mehr als Auffrischung außenpolitischer Kompetenz für die Freien Demokraten, sondern eher als deren Abgesang.

So kam es, dass sich für Lambsdorff, der über die Zeit zum führenden außenpolitischen Kopf seiner Partei avancierte, in der Regierungsriege der FDP im Herbst 2021 kein Platz in der ersten Reihe fand. Der Partei- und Fraktionsvorsitzende Christian Lindner wollte sich und die Freien Demokraten lieber mit anderen Ressorts identifizieren als mit dem Auswärtigen Amt. Lambsdorff blieb zunächst, was er schon seit 2017 gewesen war: stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion mit Zuständigkeit für Außenpolitik. Er hatte gerade eine Studie zur außenpolitischen Rolle Deutschlands in der Zeit des Kalten Krieges vorgelegt, die den Titel trug „Wenn Elefanten kämpfen“.

Das war eine Situationsbeschreibung, die auch auf die Lage des Autors hätte bezogen werden können. Dem Wunsch der FDP, Lambsdorff mit dem Posten des Botschafters in Washington zu betrauen, mochten die größeren Koalitionspartner Grüne und SPD im Herbst 2021 nicht entsprechen. Stattdessen gilt nun sein Wechsel auf einen anderen di­plomatischen Spitzenplatz als sicher: Im kommenden Sommer soll Lambsdorff deutscher Botschafter in Moskau werden.