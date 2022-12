Schützenpanzer Puma : Lambrecht: Warnhinweise wurden zur Kenntnis genommen

Aktualisiert am

Wer trägt die Schuld am Puma-Desaster? Die Industrie, Panzergrenadiere? Das Verteidigungsministerium verweist vorsorglich auf den Inspekteur des Heeres.

Das Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben Warnhinweise des Bundesrechnungshofs zum Schützenpanzer Puma „zur Kenntnis genommen“ und nehme vom Rechnungshof „jede Bemerkung sehr ernst“. Zu der Frage, warum kurz nach einer Warnung dennoch 850 Millionen Euro Haushalts­mittel für die Verbesserung der pannen­anfälligen Panzer beantragt wurden, verwies das Haus von Ministerin Christine Lambrecht (SPD) auf den Inspekteur der Heeres, Alfons Mais.

Der habe „die taktische Gefechtstauglichkeit des Puma im Februar 2021 bestätigt“. Zu­dem hätten die Ergebnisse einer Übung im September beim Heer „die hohe Verlässlichkeit sowohl aus Sicht des Nutzers als auch des militärischen Instandsetzungspersonals“ verdeutlicht.

Dem entgegen hatte der Bundesrechnungshof in einer Prüfmitteilung vom 2. September empfohlen, „die Vertragsverhandlungen abzubrechen“. Es würden weder Vorgaben des Parlaments erfüllt noch weise „das System eine technische Reife auf, die eine Folge­beschaffung rechtfertigen würde“. Dem Verteidigungs- und dem Haushaltsausschuss wurde Mitte Dezember mitgeteilt, die „technische Reife“ des Puma werde „abweichend“ vom Rechnungshof „deutlich positiver bewertet“.

Die Abgeordneten wussten zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht, dass Tage zuvor bei einer Übung 18 von 18 Puma-Panzern ausgefallen waren. Sie erfuhren davon aus der Presse.

Der dort zitierte Schadensbericht des Generals Ruprecht von Butler verwies zudem auf andauernde Stör- und In­standsetzungsprobleme, was in Widerspruch zu Mais’ aktueller Darlegung steht. Bei ihm heißt es: „Die zu erwartende erhöhte Stabilität des Puma rechtfertigt unseren Optimismus für die Zu­kunft des ,Systems Panzergrenadiere‘ im Heer.“

Die Ministerin hatte hingegen in einer eigenen Pressemitteilung mit ei­nem Nutzungsabbruch gedroht und klar­gestellt: „Der Puma muss sich auch jenseits der aktuellen Reparaturen als stabil erweisen. Die Truppe muss sich darauf verlassen können, dass Waffensysteme auch im Gefecht robust und verlässlich sind. Nur unter diesen Voraussetzungen hat das System Puma eine Zukunft in der Bundeswehr.“

Diese Voraussetzung war in den bislang sieben Jahren seit Einführung des Kettenfahrzeugs im Heer zu keinem Zeitpunkt erfüllt. Die 2009 bestellten Fahrzeuge verdoppelten sich im Preis und kamen wegen technischer und konstruktiver Mängel mit mehreren Jahren Verspätung in die Truppe. Im März 2021 fielen sie bei einer NATO-Zerti­fizierung durch. Für eine Nachprüfung waren für rund eine halbe Milliarde Eu­ro 43 der 350 in der Bundeswehr eingeführten Puma überarbeitet und zur an­geblichen Kriegstauglichkeit gebracht worden. Die vom Massenausfall betroffenen Fahrzeuge zählen zu den neu mo­dernisierten und zertifizierten Fahr­zeugen.

Zu den offenen Fragen gehört, was die Ausfälle verursacht hat. Der SPD-Haushaltspolitiker Andreas Schwarz sagte: „Wir erwarten vom Bundesver­teidigungsministerium schnellstmöglich einen Lagebericht, um eine abschließende Bewertung der bewilligten Gelder vornehmen zu können.“

Lambrecht hatte den nächstliegenden Schuldigen ziemlich sofort ausgemacht. Am 25. Dezember sagte die Ministerin der Zeitung „Welt“: „Ich habe der In­dustrie klargemacht: Wenn die Bundeswehr weiter auf diesen Schützenpanzer setzen soll, dann müssen die technischen Probleme schleunigst beseitigt werden.“

Sollten die Ursachen der aktuellen Ausfälle doch eher auf Wartungsversäumnisse oder falsche Nutzung des Heeres zurückzuführen sein, hätte Lambrecht ein weiteres Problem. Für Ende der Woche hatte sie einen Schadensbericht angekündigt, der auch vom Bundestag mit Spannung erwartet wird.