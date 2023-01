Lambrecht und die Parität : Scholz hat den Frauen geschadet

Der Kanzler hat einiges durcheinandergewirbelt, aber es herrscht Ruhe nach dem Sturm. Olaf Scholz musste Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ersetzen, und er entschied sich für Boris Pistorius. So sehr, wie der langjährige niedersächsische Innenminister jetzt als gelungene Wahl gelobt wird, fragt man sich, warum er nicht schon zu Beginn der Ampelkoalition auf der Kabinettsliste stand.

Ein Teil der Antwort lautet: Weil er ein Mann ist. Und weil Scholz versprochen hatte, dass er für Parität am Kabinettstisch sorgen werde. Dieses Versprechen hat er mit der Entscheidung für Pistorius gebrochen. Gleichzeitig sendet der Kanzler das Signal aus: Parität ist schön und gut in Friedenszeiten, aber jetzt müssen wir wohl ernsthaft regieren. Der Sozialdemokrat hat der Sache der Frauen damit geschadet, nicht genützt.

Scholz schränkte seinen Spielraum ein

Als Kanzlerkandidat hatte Scholz selbst die Frauenfrage zum großen Thema gemacht. Er bezeichnet sich als Feminist. Daraus leitet sich aber nicht automatisch das Paritätsversprechen ab. Es sollte vielmehr eine Verbeugung vor der Parteilinken sein. Die Folgen waren schon während der Koalitionsgespräche zu besichtigen, denn der SPD-Kanzler kann ja nur über seinen Kabinettsteil bestimmen, nicht über den der FDP, die von der festgeschriebenen Parität nichts hält.

Scholz schränkte seinen Handlungsspielraum also selbst ein. Und ausgerechnet er, der Planvolle, musste nach gut einem Jahr Kanzlerschaft den Paritätsplan über den Haufen werfen.

Einige bei SPD und Grünen bewerteten die Entscheidung für Pistorius zunächst allein aus der Geschlechterperspektive. Denken in Schubladen ist aber nie sinnvoll – weder bei Männern noch bei Frauen. Mit dem kleinlichen Nachzählen der Geschlechter am Kabinettstisch ist niemandem geholfen: nicht Herrn Pistorius, nicht Frau Lambrecht, nicht der Bundeswehr und erst recht nicht den Frauen.

Lambrecht ist unabhängig vom Geschlecht gescheitert

Alle Parteien im Deutschen Bundestag haben Defizite bei der Herstellung gleicher Chancen für Frauen in der Politik. Selbst die Grünen sind eine von Männern à la Joschka Fischer geprägte Partei. Dass Mentalitäten mitunter stärker sind als Quoten, beweisen die Grünen am allerbesten.

Wenn jetzt, nach dem Ende der Parität, die SPD halb verlegen, halb trotzig darauf verweist, sie habe schließlich vor gut hundert Jahren das Frauenwahlrecht eingeführt, dann kann man ja mal bei der ersten Parteivorsitzenden Andrea Nahles nachfragen, ob sie sich an Angriffe auf ihre Person, auch als Frau, erinnern kann. Wer jetzt die Parität laut beweint, aber eigentlich heilfroh ist, dass Lambrecht ihr Amt aufgegeben hat, der hilft nicht weiter.

Christine Lambrecht ist unabhängig von ihrem Geschlecht gescheitert, nämlich aus persönlichem Unvermögen. Ihr Absturz ist deswegen aber auch kein Urteil über Frauenförderung als solche. Aber indem Scholz das Paritätsversprechen um des Paritätsversprechens willen mit der glücklosen Lambrecht erfüllte, hat er den Gegnern dieser Geschlechterarithmetik das beste Argument geliefert.

Der laute Aufschrei in der SPD blieb aus

Praktisch kommt hinzu: Es mag fähige Verteidigungspolitikerinnen gegeben haben, aber die Frage, ob Deutschland die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine blockiert oder nicht, wird im Kanzleramt entschieden und nicht im weiblich oder männlich besetzten Bendlerblock.

Politik beginnt bekanntlich mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Das ist ein guter Satz, der originellerweise von einem Sozialdemokraten stammt, Kurt Schumacher. Die politische Wirklichkeit, die Scholz in den vergangenen Tagen betrachtet hat, sah so aus: Es braucht jetzt einen fähigen Verteidigungsminister. Es braucht auch weiterhin eine angemessene Repräsentation von Frauen in der Politik. Das schließt sich nicht gegenseitig aus. Aber beide Forderungen sind nicht immer zur Deckung zu bringen.

Eine Hoffnung aber gibt es nach dem Paritäts-Lambrecht-Debakel. Scholz hat sich mit der Entscheidung für Pistorius nicht nur über den Geschlechterproporz hinweggesetzt. Er hat außerdem eine Hessin durch einen Niedersachsen ersetzt. Und eine Vertreterin des linken Parteiflügels durch einen Regierungspragmatiker. Nach alter Schule ist die SPD damit heftig im Ungleichgewicht. Aber Scholz scheint das nicht zu kümmern. Und der ganz laute Aufschrei in der Partei blieb auch aus.

Das zeigt doch: Viele glauben nicht mehr an die Ämterverteilung auf dem Millimeterpapier. Natürlich sollten in einer Regierung keine zu großen Unwuchten entstehen. Um diese zu vermeiden, sollten die Kandidatenreihen der Parteien so gut gefüllt sein, dass echte Gleichberechtigung bestünde. Dann brauchte es auch keine verordnete Gleichstellung mehr. Dann könnten Politiker souverän entscheiden.