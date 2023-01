Ministerin tritt zurück : Lambrecht-Nachfolge soll am Dienstag verkündet werden

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht beklagt in ihrem Rücktrittsschreiben die „mediale Fokussierung auf meine Person“. Wer ihr nachfolgen wird, soll „aus Respekt“ erst am Dienstag verkündet werden.

Die scheidende Verteidigungsministerin Christine Lambrecht während eines Termins in Marienburg am 12. Januar. Bild: Reuters

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat um ihre Entlassung gebeten. Die SPD-Politikerin zog damit die Konsequenz aus persönlichen Fehltritten und einer weithin als ungenügend wahrgenommenen Amtsführung. Noch am Sonntagabend hatte der Parteivorsitzende Lars Klingbeil im Fernsehen gesagt, Lambrecht habe „Rückendeckung“ in der SPD.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Das war jedoch seit Wochen erkennbar nicht mehr der Fall, spätestens seit einem Handyvideo der Ministerin zu Silvester, in welchem Lambrecht vor der Kulisse des beginnenden Silvesterfeuerwerks das ablaufenden Jahr sehr persönlich kommentiert hatte. Noch schwerer wog die anhaltende Kritik an einer Amtsführung, die nach Wahrnehmung vieler Beobachter durch Desinteresse und mangelnde Einsicht in die politischen und militärischen Notwendigkeiten geprägt schien.

In einer kurzen Erklärung, die das Verteidigungsministerium am Montagvormittag verbreitete, schrieb Lambrecht: „Die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu.“ Die Bundeswehr müsse im Vordergrund stehen. Sie habe sich deshalb dazu entschieden, ihr Amt zur Verfügung zu stellen und danke allen, „die sich jeden Tag für unsere Sicherheit engagieren“. Sie wünsche ihnen „von Herzen alles erdenklich Gute für die Zukunft“.

Wer Lambrecht im Ministerium nachfolgen wird, soll erst am Dienstag verkündet werden. Das erfuhr die F.A.Z. aus Regierungskreisen. „Aus Respekt vor ihrer Entscheidung“ am Montag werde mit der Verkündung der Nachfolgeregelung bis zum nächsten Tag gewartet, hieß es. Eine Regierungssprecherin sagte später, die Entscheidung werde „zeitnah“ erfolgen. Zur Begründung der Verzögerung verwies sie ebenfalls auf den „Respekt vor der Entscheidung der Ministerin“. Weder das Kanzleramt noch die SPD-Führung hatten sich am Wochenende zu den Rücktrittsabsichten geäußert, Klingbeil hatte am Sonntag gesagt, er kommentiere keine Zeitungsberichte. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte für den Montagmittag einen Brauereibesuch in Ulm auf dem Terminkalender.

Gleichwohl gilt die Nachfolgefrage als dringlich, denn am Donnerstag treffen sich in Deutschland zahlreiche westliche Verteidigungsminister, um die nächsten Schritte der militärischen Ukraine-Hilfe zu erörtern. Auch der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin wird zu dem Treffen erwartet. Scholz und der neue Minister oder die neue Ministerin müssen bis dahin Antworten auf drängende Anfragen zur Lieferung von Leopard-Panzern aus deutscher Produktion geben.

Forderung nach einem politischen Schwergewicht

Bereits am Wochenende waren verschiedene Namen für Lambrechts Nachfolge gehandelt worden. Als mögliche Anwärter gelten der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil und Arbeitsminister Hubertus Heil, aber auch die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl und Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt.

Verschiedene Stimmen riefen nach einem politischen Schwergewicht auf dem Posten. „Die Verteidigungspolitik ist für Deutschland inzwischen existenziell geworden; das ist kein politisches Nebenthema mehr“, sagte der ehemalige Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels (SPD) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Montag). „Daran sollte sich die Entscheidung über die Nachfolge ausrichten. Der Kanzler braucht jemanden mit großem politischem Kampfgewicht.“

Der FDP-Verteidigungspolitiker Alexander Müller sagte, das Ministerium brauche „einen klugen und erfahrenen Kopf, jemanden mit Mut zur konsequenten Umsetzung der Zeitenwende.“ Lambrechts Rücktritt verdiene Respekt, fügte er hinzu.

Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner, forderte in der „Bild“-Zeitung eine Person, die "über Parteigrenzen hinweg vermittelbar“ ist und „das große Ganze“ versteht. Außerdem sollte der oder die Neue „integrieren können, kaltstartfähig, sachkundig, reformwillig und durchsetzungsfähig sein“. Wüstner fügte hinzu: „Niemand erwartet, dass in den ersten Wochen gezaubert wird, aber eine Botschaft des Aufbruchs wäre wichtiger denn je.“

Unionspolitiker Wadephul bezeichnete Klingbeil und Högl als „die einzigen SPD-Politiker, die das Amt vom ersten Tag an ausfüllen könnten“. Er fügte hinzu: „Und genau darum muss es ja gehen, das sind wir auch unseren Verbündeten schuldig.“