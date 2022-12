Wegen Pannenserie : Lambrecht setzt Nachkauf von Schützenpanzer Puma aus

Der Doppelwumms kam am Montag. Erst musste ein Sprecher des Verteidigungsministeriums eingestehen, dass der Puma ein weiteres Mal zum Rohrkrepierer für die Bundeswehr geworden ist. Wegen des am Wochenende öffentlich gewordenen Totalausfalls von 18 Pumas bei einer Übung wird die Bundeswehr sich von Januar an nicht mit dem teuersten Schützenpanzer der Welt an der NATO-Speerspitze VJTF beteiligen, sondern mit Jahrzehnte alten Mardern. Dann ließ das Ministerium mitteilen, dass Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) einen Nachkauf weiterer Schützenpanzer Puma vorerst aussetzt. Bevor sich das Fahrzeug nicht als stabil erweise, werde es kein zweites Los geben. Eine gewaltige Blamage.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik Folgen Ich folge





Am Mittwoch vergangener Woche hatte alles noch ganz anders geklungen. Da hatte der Haushaltsausschuss die ersten Milliarden Euro des Sondervermögens freigegeben, vor allem für das Kampfflugzeug F-35 A, aber auch für digitale Funkgeräte, das neue Sturmgewehr der Bundeswehr und die Nachrüstung des Pumas. Lambrecht schwärmte nach der Sitzung vor Journalisten, dies sei „ein guter Tag für die Bundeswehr, ein guter Tag für die Landes- und Bündnisverteidigung.“ Die Zeitenwende werde mit Leben gefüllt.

Die Kehrtwende mit Blick auf den Puma folgte am Montag nach einem Krisengespräch. Am Vormittag hatte sich Verteidigungsministerin Lambrecht von Generalinspekteur Eberhard Zorn, Rüstungsstaatssekretär Benedikt Zimmer und weiteren Soldaten über die Umstände der jüngsten Ausfälle des seit Jahren anfälligen Schützenpanzers informieren lassen.

Die Ausfälle habe offenbar viele Gründe

Über die genaueren Umständen der Pannenserie hatte das Verteidigungsministerium am Montagmorgen auch Abgeordnete des Bundestages informiert. Betroffen sind demnach alle Panzer einer Grenadierkompanie aus Regen in Bayern. Die Schadensbilder seien unterschiedlich, hieß es. Die F.A.Z erfuhr von Elektro-Teilen, die ausgefallen seien, auch habe es einen Kabelbrand gegeben. Zudem soll es übliche Ausfälle bei Verbrauchsteilen gegeben haben.

Ministerin Christine Lambrecht versprach dem Parlament, bis Ende der Weihnachtswoche einen Bericht zu den Schäden und möglichen Ursachen zu liefern. Unter den Abgeordneten herrschte Unzufriedenheit über den Informationsstand. Kundige Verteidigungspolitiker wollten wissen, warum es nicht gelungen sei, zumindest einzelne Puma wieder zu reparieren. Die Firma Rheinmetall sei ganz in der Nähe der Truppenübungsplatzes Bergen Munster, ebenso die Instandsetzungskräfte der Panzerlehrbrigade. Damit einher geht zum inn Frage, ob überhaupt - wie sonst bei solchen Übungen dem Vernehmen nach üblich - der Kundendienst der Hersteller kontaktiert wurde. Offizielle Stellungnahmen der Unternehmen gibt es bislang nicht. Sie wollen erst den offiziellen Bericht des Ministeriums abwarten. Zum anderen stellt sich die Frage, wann genau die Informationen über die Pannen im Ministerium angekommen sind.

Das Heer verfügt derzeit über rund 350 Schützenpanzer Puma. Die Fahrzeuge wurden von einem Konsortium unter anderem von Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann produziert und waren seit Einführung in der Bundeswehr mit zahlreichen konstruktiven Mängeln behaftet. Eine Nutzung des übergewichtigen, teuren und anfälligen Schützenpanzers für eine NATO-Verpflichtung war ohne substantielle Veränderungen nicht möglich.

Mehr zum Thema 1/

Anfang 2021 erreichte eine Arbeitsgruppe von Industrie, Heer und Beschaffungsamt unter Einsatz mehrere hundert Millionen Euro, zumindest 41 Schützenpanzer technisch für die bevorstehende schnelle Einsatztruppe der NATO zu qualifizieren. Die Zertifizierung erfolgte unter enger Begleitung durch den Heeresinspekteur Alfons Mais auf dem Truppenübungsplatz Munster. Umso erstaunlicher ist, dass ausgerechnet diese ertüchtigten Exemplare in einer Panzergrenadierkompanie bei einer Übung in der vorigen Woche allesamt ausgefallen sind. Über die Gründe hierfür wird nun spekuliert.

Am Wochenende waren zunächst Auszüge eines Briefs des Kommandeurs der 10. Panzerdivision öffentlich geworden, dem die Schützenpanzer der betroffenen Panzergrenadierbrigade 37 unterstehen. Den Passagen, die die Zeitschrift „Der Spiegel“ zitierte, war zu entnehmen, dass die Pumas nicht auf einen Schlag, sondern nach und nach ausgefallen waren. So erwähnte Generalmajor Ruprecht von Butler explizit die letzten beiden noch einsatzfähigen Schützenpanzer, die „am gestrigen Schießtag nach anderthalb Stunden mit Turmdefekten“ auch noch ausgefallen seien.