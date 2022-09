Lambrechts Grundsatzrede : Eine militärische Führungsrolle für Deutschland

Während die Ukraine um weitere Panzer bittet, arbeitet die deutsche Verteidigungsministerin weiter an der Zeitenwende. Der Bitte aus Kiew will sie vorerst nicht nachkommen.

Militärische Sicherheit wird nach Angaben von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) zu einer „ganz zentralen Aufgabe“ der deutschen Politik werden; die Bundeswehr werde „in Zukunft eine wichtigere Rolle in unserem politischen Denken und Handeln spielen“. Lambrecht sagte in einem als „Grundsatzrede“ angekündigten Auftritt bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), die Bundeswehr müsse wieder „als zentrale Instanz für unsere Daseinsvorsorge“ betrachtet werden. Die Ministerin äußerte sich am Montag zum Stand der Debatte für den Entwurf einer „Nationalen Sicherheitsstrategie“, die gegenwärtig in der Bundesregierung unter der Federführung des Auswärtigen Amtes gemeinsam mit dem Verteidigungsministerium und anderen Ressorts formuliert wird.

Nicht nur wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine müssten Deutschland und „wir Europäer“ allgemein einen größeren Beitrag „zu unserer Sicherheit leisten“ und Amerika in Europa entlasten. Es gelte, „Kräfte und Fähigkeiten“ zu entwickeln, „die uns sicherheitspolitisch stärker, einsatzbereiter und glaubwürdiger machen“. Lambrecht wies hin auf die „dramatische Zuspitzung in der Straße von Taiwan“ und schlussfolgerte, „der indopazifische Schauplatz wird Amerika immer stärker binden“. Daher würden die Europäer „in Europa viel mehr gefordert sein als zuvor“.