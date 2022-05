Keine Hubschrauber für Einsatz : Lambrecht droht mit Abzug aus Mali

Bundeswehrsoldaten an einem NH90-Hubschrauber in Gao im April Bild: dpa

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat die Vereinten Nationen aufgefordert, für die internationale Mali-Mission Hubschrauber zu organisieren, um den bewaffneten Schutz der Soldaten sicherzustellen. In der Vergangenheit hatten französische Kampfhubschrauber dafür gesorgt, die aber in nächster Zeit abziehen sollen. Bislang fehlt Ersatz, weshalb der deutsche Beitrag zur Stabilisierung des westafrikanischen Landes im Rahmen von MINUSMA infrage steht.

Lambrecht sagte der F.A.Z.: „Wir verlängern, aber wenn es bei Wegfall der französischen Fähigkeiten den Vereinten Nationen nicht gelingt, für gleichwertigen Ersatz zu sorgen, dann werden wir abziehen.“

Die Opposition kritisierte, dass das Kabinett vorige Woche eine Mandatsverlängerung beschlossen habe, ohne diese Frage zu klären. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Johann Wadephul (CDU) bemängelte das: „Diese Unvollständigkeit ist geeignet, das Mandat infrage zu stellen“, sagte er. Wadephul kritisierte zudem, dass der Text für die geplante Verlängerung des MINUSMA-Einsatzes dem Bundestag erst zwei Stunden vor der ersten Befassung übermittelt worden sei. Im Gegensatz zu der Beteiligung am UN-Einsatz wird die europäische Ausbildungsmission für die Armee (EUTM) ausgesetzt und teilweise im benachbarten Niger fortgeführt.

„Es geht um den Schutz von vielen Nationen“

Die Europäische Union hatte sich dazu entschlossen, weil in Mali mehrfach geputscht worden war und die machthabende Junta Wahlen auf Jahre hinaus ausschließt. Die internationale Gemeinschaft verlangt außerdem Rechenschaft über ein Massaker, bei dem malische Soldaten, eventuell unter Beteiligung russischer Söldner, vor wenigen Wochen Hunderte Menschen getötet haben sollen, nach offizieller Lesart „Terroristen“. Die Armeeführung in Bamako wird zudem verdächtigt, mit der russischen Söldnergruppe „Wagner“ zu kooperieren, der in Afrika bereits zahlreiche Verbrechen zur Last gelegt werden.

Lambrecht sieht bei der Beschaffung der Hubschrauber nicht Deutschland in der Pflicht, sondern die UN. Die Ministerin sagte: „Es geht um den Schutz von vielen Nationen, die dort engagiert sind. Und es ist ein Mandat der Vereinten Nationen.“ Deswegen habe sie gegenüber UN-Generalsekretär Guterres und anderen deutlich gemacht: „Dieser Schutz muss gewährleistet werden.“

Deutschland habe dafür „keine eigenen Kapazitäten, weil die wenigen Kampfhubschrauber, die bei uns einsatzfähig sind, in anderen Verpflichtungen stecken“. Das bedeute aber auch nicht, „dass ich die Hände in den Schoß gelegt hätte,“ so Lambrecht weiter, „sondern ich habe natürlich mit vielen Kollegen darüber gesprochen, ob sie diese Fähigkeiten zur Verfügung stellen könnten. Aber alle, die wir gefragt haben, haben bisher abgewunken.“

Dem Vernehmen nach betraf dies unter anderem Spanien und auch die Niederlande. Die Bundeswehr besitzt zwar eine erhebliche Anzahl von „Tiger“-Hubschraubern der Firma Airbus. Doch sind die in schlechtem Zustand. Die Zahlen sind eigentlich geheim. Doch hatte Lambrecht Ende April selbst vor dem Bundestag Details genannt und gesagt, von derzeit noch 51 seien nur neun einsatzbereit und könnten „abheben“. Das sind weniger als zwanzig Prozent der Restflotte und gut zehn Prozent der ursprünglich gelieferten Tiger.

Die Bundeswehr hatte seit Anfang des Jahrtausends 80 Airbus-Hubschrauber bestellt, die bei einem Stückpreis von etwa 45 Millionen Euro nicht nur zu den mangelhaftesten sondern zugleich auch teuersten Kampfhubschraubern weltweit zählen. Wann genau Frankreich seine Tiger abzieht, ist ebenfalls unklar. Die Bundesregierung und das Verteidigungsministerium konnten der Opposition Fragen dazu nicht beantworten. Vermutet wird, dass dies im August oder bald danach geschehen wird.