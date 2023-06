Aktualisiert am

Im vergangenen Jahr wurden 898 Fälle von antimuslimischem Rassismus erfasst. Dieser ist laut einer Autorin des Lagebilds „nicht nur ein Phänomen der extremen Rechten, sondern gerade auch in der Mitte der Gesellschaft verortet“.

In Deutschland kommt es laut eines Lageberichts im Schnitt zwei Mal pro Tag zu antimuslimischen Vorfällen. Bild: dpa

Im vergangenen Jahr ist es in Deutschland zu mindestens 898 antimuslimischen Vorfällen gekommen. Das geht aus dem ersten zivilgesellschaftlichen Lagebild zu antimuslimischem Rassismus hervor. Auch nicht strafbare Vorfälle sind berücksichtigt. „Das sind im Schnitt zwei antimuslimische Vorfälle pro Tag“, sagte Rima Hanano von der Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit Claim bei der Vorstellung des Lagebildes am Montag in Berlin. Insgesamt sei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.

Tobias Schrörs Politikredakteur.



„Antimuslimischer Rassismus ist nicht nur ein Phänomen der extremen Rechten, sondern gerade auch in der Mitte der Gesellschaft verortet“, sagte Hanano. Er präge den Alltag Betroffener und komme überwiegend im öffentlichen Raum vor, aber auch etwa in Schulen, Universitäten und Kitas. „Wir beobachten eine geringe Hemmschwelle bei Übergriffen“, sagte Hanano.

Neben Diskriminierung (22 Prozent) und verletzendem Verhalten (20 Prozent) sind verbale Angriffe mit 58 Prozent im Lagebild am häufigsten erfasst. Erstellt wurde es nach Angaben von Claim auf der Grundlage von Fallzahlen aus zehn regionalen Melde- und Beratungsstellen in fünf Bundesländern, bundesweiten Meldungen über das Meldeportal I-Report, Zahlen aus der Statistik zu politisch motivierter Kriminalität 2022 sowie aus Meldungen der Polizei und der Medien.

Vorfälle im Internet, etwa in sozialen Netzwerken, konnten nicht berücksichtigt werden. Um erfasst zu werden, müssten Vorfälle ferner verifizierbar sein, zentral sei die Betroffenenperspektive. Bei der Vorstellung des Lagebildes forderte Hanano unter anderem ein einheitliches Verständnis von antimuslimischem Rassismus, eine bessere Erfassung von antimuslimischen Vorfällen und eine gesicherte Finanzierung. Das Lagebild wurde gefördert vom Bundesfamilienministerium im Rahmen des Programms „Demokratie leben!“.