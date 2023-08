Lagebild in NRW : Clankriminalität nimmt weiter zu

Wenn es um den Kampf gegen Clankriminalität geht, ist der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) selten um klare Worte und medienwirksame Auftritte verlegen. Umso erstaunlicher war, wie er am Dienstag das neueste Lagebild Clankriminalität des Landeskriminalamts NRW veröffentlichen ließ. Statt wie seit 2019 zu einer Pressekonferenz zu laden, wies er sein Ministerium an, die Unterlagen per E-Mail und ohne die sonst übliche Vorankündigung zu verschicken.

In einer Mitteilung ließ sich Reul mit den Worten zitieren: „Clankriminalität lässt sich nicht wegreden. Wir sehen, dass kriminelle Mitglieder von Clans weiter auf unseren Straßen unterwegs sind und ihre Fäuste nicht in den Hosentaschen lassen. Die Gewaltbereitschaft ist enorm.“

Das Zitat bezieht sich einerseits auf die Kernbotschaften des Lagebilds. Demnach hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen 2022 20,3 Prozent mehr Straftaten mit Clanbezug als im Vorjahr gezählt, es gibt nun 4035 Verdächtige mit Clanbezug – 11,2 Prozent mehr als 2021; noch immer hat rund ein Fünftel aller vom LKA verfolgten Straftaten der organisierten Kriminalität Bezüge zu türkisch-libanesischen Großfamilien, wenn auch leicht rück­läufig.

„Definition ohne Generalverdacht“

In den Fällen geht es zumeist um Rauschgifthandel oder Geldwäsche, der Tatertrag wird vom LKA für vergangenes Jahr auf 19,7 Millionen Euro taxiert. Andererseits liest sich vor allem Reuls erster Satz auch als kleine Spitze gegen den grünen Koalitionspartner, der noch immer mit dem Begriff Clankriminalität hadert.

Im Frühjahr 2022 warfen die damals noch oppositionellen Grünen Reul vor, er habe die Sache „aufgebauscht“. Kurz vor der Landtagswahl – längst war klar, dass es erstmals zu einer schwarz-grünen Koalition in Düsseldorf kommen würde – ging es den Grünen darum, ein Signal an ihren linken Flügel zu senden. Dort gilt manchen schon das Wort „Clankriminalität“ als stigmatisierend.

Das Lagebild spricht für sich

Bei den Koalitionsverhandlungen konnte sich dann die CDU weitgehend durchsetzen. Lediglich ein Zugeständnis konnten die Grünen der CDU im Koalitionsvertrag abringen: „Wir schaffen eine für die Erfassung von Straftaten maßgebliche, einheitliche polizeiliche und justizielle Definition von Clankriminalität, ohne Personen unter Generalverdacht zu stellen.“

Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) und Reul verstehen sich persönlich gut, doch eine Lösung im schwarz-grünen Begriffskonflikt haben sie noch nicht finden können. Vor wenigen Tagen gab Limbach in der „Rheinischen Post“ zu, der Begriff sei „in den Köpfen drin, und wir be­kommen ihn da auch nicht mehr raus, so platt er sein kann und so sehr er manchmal populistisch genutzt wird.“ In einem habe man übrigens den gleichen Ansatz: Man müssen denen, die nicht kriminell werden wollen, Brücken bauen, damit sie aus solchen Strukturen rauskommen, sagte Limbach mit Blick auf das von Reul ins Werk gesetzte Präventions- und Aussteigerprogramm für junge Clanangehörige.

Vielleicht hatte Reul keine Lust, bei ei­ner Pressekonferenz auf den Begriffsstreit einzugehen und abermals zu erklären, das LKA nehme schon deshalb keine Groß­familien in Sippenhaft, weil deren Namen grundsätzlich nicht öffentlich genannt werden. Und zu erklären, dass die interne „namensbasierte Recherche“ aber aus Sicht der Ermittler unverzichtbar ist, um überhaupt damit beginnen zu können, die Verhältnisse in den oft weitverzweigten Clans aufzuklären. Vielleicht verzichtete Reul auch darauf, das Lagebild persönlich zu präsentieren, um den grünen Koalitionspartner nicht noch mehr zu reizen – zumal das Lagebild für sich spricht.

Von bisher 113 hat das LKA die Zahl der Clannamen auf nun 116 erweitert. Mit 30,9 Prozent machten „Rohheitsdelikte“ wie Raub und Körperverletzung und Straftaten gegen die persönliche Freiheit den größten Teil der erfassten Taten aus. Im Lagebild sind mehrere Beispiele vor allem aus dem Clanhotspot Ruhrgebiet aufgeführt, in denen sich Mitglieder in Streit geratener Großfamilien über Stunden oder gar Tage hinweg wegen tatsächlicher oder vermuteter Ehrverletzungen gegenseitig brutal angingen. Ähnliche Auseinandersetzungen gab es zuletzt in diesem Juni in Castrop-Rauxel und Essen.

Ein Lichtblick ist, dass die Zahl dieser sogenannten Tumultlagen von 179 im Jahr 2017 auf 37 im vergangenen Jahr zurückgegangen ist, was Reul laut Mitteilungen mit den Worten kommentierte: „Das Gewaltmonopol des Staates ist nicht verhandelbar – egal wer sich da in die Haare kriegt.“ Ein weiterer Lichtblick ist, dass es zunehmend gerichtsfeste Erfolge gibt.

So wurde im vergangenen Jahr das Oberhaupt eines Leverkusener Clans unter ­an­derem wegen banden- und gewerbsmäßigen Sozialleistungsbetrugs und Geldwä­sche zu sechs Jahren Haft verurteilt. ­Lu­xusautos und die Villa, in der die von Hartz IV lebende, angeblich mittellose Familie wohnte, wurden eingezogen.