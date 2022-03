Oskar Lafontaine : Der zweite Bruch mit einer Partei

Oskar Lafontaine am 15. November 2021 in Saarbrücken. Bild: Frank Röth

Kurz vor der Landtagswahl im Saarland ist der frühere Linken-Vorsitzende Oskar Lafontaine aus der Partei ausgetreten. „Einer Partei, in der die Interessen der Arbeitnehmer und Rentner und eine auf Völkerrecht und Frieden orientierte Außenpolitik nicht mehr im Mittelpunkt stehen und die zudem das im Saarland etablierte Betrugssystem unterstützt, will ich nicht mehr angehören“, erklärte der 78 Jahre alte Lafontaine am Donnerstag und beklagte „die schleichende Änderung des politischen Profils der Linken“ ab 2015. Viele Arbeitnehmer und Rentner hätten sich abgewandt, seien zurück zur SPD gegangen, Nichtwähler geworden oder hätten für die AfD gestimmt.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. Folgen Ich folge



Der Politiker, der 1995 bis 1999 SPD-Vorsitzender war, hatte im Herbst erklärt, bei der Landtagswahl im Saarland am Sonntag der kommenden Woche nicht mehr anzutreten. Seit 2009 führte der einstige Ministerpräsident des Saarlands die Linken-Fraktion im Landtag. Wegen innerparteilicher Streitigkeiten droht ihm ein Parteiausschluss, dem er durch seinen Austritt zuvor kam.

Drei dürre Sätze

Die Führungen von Partei und Fraktion auf Bundesebene drückten in einer Pressemitteilung ihr Bedauern aus, allerdings waren die drei Sätze recht dürr. „Als Gründungsvorsitzender und langjähriger Fraktionsvorsitzender“ habe Oskar Lafontaine „bleibende Verdienste“ für die Linkspartei, teilten die Fraktionsvorsitzenden Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch sowie die Parteivorsitzenden Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow, am Donnerstag mit. „Wir halten seinen Austritt für falsch und bedauern ihn.“ Angesichts der sich verschärfenden sozialen Ungleichheit, angesichts von Krieg und Aufrüstung werde eine starke Linke „dringend gebraucht“, so heißt es weiter.

Lafontaine war vor 52 Jahren erstmals in den saarländischen Landtag eingezogen. Die Partei hat ihm an der Saar große Erfolge zu verdanken, aber aus Sicht mancher nun auch ihren Niedergang. Lange war Lafontaine der Übervater der Linken im Saarland, trat drei Mal als ihr Spitzenkandidat an, erzielte jeweils zweistellige Ergebnisse. Dann aber eskalierte parteiinterner Streit und Lafontaine rief im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2021 dazu auf, die Linke nicht zu wählen.

Hintergrund ist eine seit Jahren schwelende Auseinandersetzung mit seinem einstigen Vertrauten, dem heutigen Vorsitzenden der Saar-Linken Thomas Lutze. Dem warf Lafontaine vor, Stimmen manipuliert und gekauft zu haben, was Lutze bestritt. Nach Lafontaines Boykott-Aufruf wurde ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn angestrengt. Lafontaine wollte das Ergebnis des Verfahrens nicht abwarten. Kürzlich hatte er im Landtag seine letzte Rede als Abgeordneter gehalten.

Lafontaine hinterlässt einen heillos zerstrittenen Landesverband, der sich seit Jahren zerfleischt. Die Verwerfungen bilden sich auch im Landtag ab. Es gibt dort seit November neben der Fraktion „Die Linke“, der Lafontaine angehört, auch die Fraktion der „Saar-Linken“, der auch die einstige Lafontaine-Vertraute Barbara Spaniol angehört, die Lafontaine dann aber aus der Fraktion werfen ließ. Spaniol zählt mittlerweile zu Lutzes Lager – und ist nun Spitzenkandidatin ihrer Partei bei der Landtagswahl. Ihr droht eine schwere Niederlage. Jüngste Umfragen sehen die Linke an der Saar nur noch bei fünf Prozent, selbst führende Parteimitglieder glauben nicht mehr an einen Erfolg. Die Linke im Saarland könnte vor dem Abrutschen in die Bedeutungslosigkeit stehen, wofür viele in der Partei auch Lafontaine verantwortlich machen.

Eine Vergangenheit in der SPD

Es ist bereits das zweite Mal, dass Lafontaine mit einer Partei bricht. 1999, ein halbes Jahr nach Beginn der rot-grünen Koalition in Berlin, hatte der damalige SPD-Vorsitzende und Finanzminister seinen Rücktritt erklärt und sein Bundestagsmandat niedergelegt. In einer kurzen Erklärung begründete er diesen Rückzug aus allen Ämtern mit dem „schlechten Mannschaftsspiel“ in der Regierung. Hintergrund waren Konflikte zwischen ihm und dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) über die Sozialpolitik, die später in die Agenda 2010 mündete. 2005 trat Lafontaine aus der Partei aus und erklärte noch am selben Tag, ein Linksbündnis aus WASG und PDS bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2005 zu unterstützen.

1990 war Lafontaine noch Kanzlerkandidat der SPD gewesen. Bei einem Wahlkampfauftritt in Köln-Mülheim wurde er damals von einer psychisch kranken Frau lebensgefährlich verletzt.