Wie weiter in der Pandemie? : Die Zeichen stehen auf Konfrontation

„Anders als bei der Flüchtlingskrise droht uns weniger eine Spaltung der Gesellschaft, sondern ein Vertrauensverlust in die Politik generell“, warnt Klingebiel und verweist darauf, dass sich die Mitarbeiter seiner Verwaltung zunehmend beschimpfen lassen müssen. Klingebiel war bereits im November mit der Landesregierung aneinandergeraten: Der Oberbürgermeister hatte damals frühzeitig darauf hingewiesen, dass die Schulen angesichts der zweiten Welle nicht pandemiefest seien, und ordnete in seiner Stadt Salzgitter deshalb Wechselunterricht an. Die Landesregierung reagierte scharf und drohte dem Oberbürgermeister an, die Rückkehr zum grundsätzlichen Präsenzunterricht notfalls per Anweisung zu erzwingen. Klingebiel blieb hart und setzte sich durch – zu Recht, wie sich schon bald darauf zeigte.

Nun, in der dritten Welle, ist die Konstellation genau andersherum: Klingebiel und andere führende Kommunalpolitiker wollen lockern, und Ministerpräsident Weil ist derjenige, der dies unter Verweis auf die Infektionszahlen ablehnt. Klingebiel begründet sein Verlangen damit, dass strenge Maßnahmen zusehends schwerer durchzusetzen seien. „So viel Personal haben wir gar nicht“, sagt der Oberbürgermeister. „Und wir sind auch kein Polizeistaat.“