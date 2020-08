Kampf gegen das Coronavirus : „Wir haben zu oft blind getestet“

Herr Renz, in Deutschland wurden in den vergangenen Wochen so viele Menschen auf das Coronavirus getestet wie nie zuvor, unter ihnen viele Reiserückkehrer und andere Menschen ohne Symptome. Nun zeichnet sich ein Kurswechsel ab weg von den Massentests zu einer gezielteren Testung von Verdachtsfällen. Wie bewerten Sie das?

Stefan Tomik Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Aus Sicht der Labormedizin ist dieser Kurswechsel zu begrüßen. Wir haben zu oft blind getestet, ohne dass es einen konkreten Anlass gab, und sind über das Ziel hinausgeschossen. Die Labore in Deutschland sind an ihrer Kapazitätsgrenze, und das in einer Situation, in der wir keine Lage erleben wie im Frühjahr, sondern eine relativ leichte Welle von Corona-Erkrankten. Angenommen, die Welle würde in den kommenden Wochen stärker werden, könnten wir das Niveau der Tests gar nicht mehr halten. Wir müssen jetzt Laborressourcen schonen, damit wir einen Puffer aufbauen für die wirklich schwierigen Zeiten. Außerdem bekommen wir bei der anlasslosen Massentestung symptomloser Menschen mehr falsche Testergebnisse.

Aber die Tests sind doch sehr genau, wie passt das zusammen?

Die guten PCR-Tests haben eine Güte von bis zu 99,5 Prozent. Das ist hoch und bleibt konstant, egal wie viel wir testen. Allerdings beeinflusst die Zusammensetzung der Gruppe, die wir testen, die Wahrscheinlichkeit, dass falsche Ergebnisse auftauchen. Entweder werden Menschen, die gar kein Virus tragen, als falsch positiv getestet oder tatsächlich Infizierte als falsch negativ. Das ist komplex, aber sehr wichtig für die Interpretation der Ergebnisse.

Der falsch Positive würde in Quarantäne geschickt, obwohl er dort nicht sein müsste. Das wäre im Einzelfall ärgerlich, aber das Virus würde sich nicht weiterverbreiten. Wo liegt das Problem?

Lieber einen Menschen zu viel in Quarantäne schicken, als einen Superspreader zu wenig, da bin ich dabei. Wir bekommen allerdings auch mehr falsch negative Ergebnisse. Diese Menschen tragen das Virus in sich, wiegen sich aber in trügerischer Sicherheit. Die Labore in Deutschland haben in der vergangenen Woche an die 900.000 Tests durchgeführt, und die Positivrate liegt bei etwa 0,9 Prozent. Wir haben es also mit einem signifikanten Maß an Unsicherheit zu tun. Das könnten wir verringern, indem wir gezielter testen und nicht einfach alle Reiserückkehrer.

Wer sollte getestet werden?

Risikogruppen, zu denen gehören direkte Kontaktpersonen von Infizierten, etwa Schulkinder, wenn ihre Lehrerin positiv ist. Und Menschen, die Symptome haben, auch leichte wie etwa nur Halsschmerzen. Es muss nicht immer das volle klinische Bild sein. Wir brauchen eine intelligentere Auswahl derer, die wir testen. Das könnte eine App leisten, die Fragen stellt, mit welchen Gruppen man Kontakt hatte am Arbeitsplatz oder im Urlaub und ob es Symptome gibt. Und wir müssen wegkommen von dem Glauben, eine einmalige Testung gäbe uns ausreichende Sicherheit.

Wie meinen Sie das?

Der Test ist nur eine Momentaufnahme, das Ergebnis gilt nur für heute. Das Virus braucht ein paar Tage, bis es sich im Organismus so ausgebreitet hat, dass es auch nachweisbar ist. Die Inkubationszeit beträgt bis zu 14 Tage. Deshalb haben wir ja die 14-tägige Quarantäne. Die meisten Menschen entwickeln früher Symptome, zwischen fünf und zehn Tagen nach der Infektion. Nachweisen können wir das Virus aber frühestens zwei Tage, bevor Symptome auftreten. Wenn ich davor in einer ganz frühen Phase der Inkubationszeit getestet werde, wird das Ergebnis negativ sein. Ein paar Tage später wäre es aber positiv.

Dann wiegen uns die Tests von Reiserückkehrern auf der Autobahn gleich nach der Ankunft in Deutschland womöglich in falscher Sicherheit?

Die Gefahr ist groß. Spielen wir das mal durch. Angenommen, der Urlauber hat sich am letzten Abend vor seiner Abreise bei der Abschlussparty im Club infiziert und kommt jetzt nach Hause. Das Virus ist da noch nicht nachweisbar, der Test fällt negativ aus. In Wirklichkeit entwickelt sich das Virus unbemerkt ganz prächtig auf der Schleimhaut. Bestärkt vom negativen Testergebnis geht der Rückkehrer aber einkaufen, trifft Freunde, schickt die Kinder in die Schule und geht wieder zur Arbeit.