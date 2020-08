Reiserückkehrer im Auto : Wenn die Test-Pflicht zur Herausforderung wird

Aktualisiert am

Nach der Corona-Test-Panne in Bayern warten Reiserückkehrer auch nach Wochen noch auf ein Ergebnis. Labore klagen über die Testpflicht. Wie schnell geht es in anderen Bundesländern?

Unübersehbar: Das Testzentrum für Reiserückkehrer an der A5 bei Neuenburg in Südbaden Bild: dpa

Wer sich auf dem Autobahnparkplatz an der A5 im südbadischen Neuenburg auf das Coronavirus testen lässt, muss das Auto nicht verlassen. Die Abstriche werden durch die Seitenfenster gemacht, sagt Karin Bundschuh, Sprecherin des Badischen Roten Kreuzes, das die Tests durchführt. Auf dem Parkplatz gebe es derzeit zwei Teststellen, eine dritte könnte für die über Frankreich und die Schweiz Einreisenden jederzeit eingerichtet werden. Bis 10.30 Uhr seien an diesem Freitag, dem ersten Betriebstag, 94 Testungen vorgenommen worden. Lange Wartezeiten habe es nicht gegeben, erst recht nicht einen Rückstau auf die Autobahn. Einen solchen würde die Autobahnpolizei, sagt Bundschuh, auch nicht zulassen.

Zwar geht es bisher schnell, sich auf dem Parkplatz „Neuenburg-Ost“ kostenlos testen zu lassen, aber das Warten auf das Testergebnis dauert umso länger. Bis ein Ergebnis vorliege, könne es bis zur vier Tage dauern, sagt der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Für maximal vier Tage müssen sich die Getesteten also in vorsorgliche Quarantäne begeben. Ansonsten drohen Strafen von bis zu 25.000 Euro. Ziel sei es aber, die Personen innerhalb von 48 Stunden zu informieren, sagt Martina Troescher von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg.

Gegenwärtig führen die Labore in Baden-Württemberg 78.000 Tests pro Woche durch, sagt ein Ministeriumssprecher. Klar sei aber, „dass die vom Bund beschlossene Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten zu einer stärkeren Inanspruchnahme von Kapazitäten führt“. Manche Labore seien schon an ihre Kapazitätsgrenze gelangt. Seit vergangenem Samstag gilt in ganz Deutschland eine Corona-Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Sie müssen sich innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise testen lassen.

Testzentren an Autobahnen und Flughäfen