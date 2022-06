Nationalsozialismus : Fünf Jahre Haft für ehemaligen Wachmann von KZ Sachsenhausen

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der 101-jährige Josef S. im KZ Sachsenhausen in über 3500 Fällen Beihilfe zum Mord geleistet hat. Nun drohen ihm fünf Jahre Haft.

Das Landgericht Neuruppin hat einen ehemaligen Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht sprach den 101-jährigen Josef S. am Dienstag in Brandenburg an der Havel der Beihilfe zum Mord und der Beihilfe zum versuchten Mord schuldig. Mit dem Strafmaß folgten die Richter der Forderung der Staatsanwaltschaft.

Die Kammer gelangte demnach zu der Überzeugung, dass S. drei Jahre in dem Konzentrationslager eingesetzt war. Der Angeklagte habe mit seiner Wachtätigkeit „die Massenvernichtung bereitwillig unterstützt“, sagte der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann.

Die Anklage hatte S. Beihilfe zum Mord in mehr als 3500 Fällen vorgeworfen. Demnach soll er zwischen 1942 und 1945 „wissentlich und willentlich“ an der Ermordung von Lagerinsassen mitgewirkt haben. Dem Wachbataillon des Konzentrationslagers, in dem die SS ein großes Kontingent stationiert hatte, soll er bis 1945 angehört haben.

Die Staatsanwaltschaft forderte fünf Jahre Haft. Der Verteidigung beantragte hingegen einen Freispruch, weil ihrem Mandanten keine konkreten Taten für seine Tätigkeit im Lager nachgewiesen werden könnten. Der Angeklagte selbst hatte im Verlauf des im Oktober vergangenen Jahres begonnenen Prozesses bestritten, in dem Lager tätig gewesen zu sein. Auch in seinem letzten Wort vor der Urteilsverkündung beteuerte Josef S. abermals seine Unschuld. Die Verhandlung fand aufgrund der Nähe zum Wohnort von S. und aus Platzgründen in einer Sporthalle in Brandenburg an der Havel statt.

200.000 Menschen interniert

Im KZ Sachsenhausen waren zwischen 1936 und 1945 nach Angaben der dortigen Gedenkstätte mehr als 200.000 Menschen interniert. Zehntausende Häftlinge kamen durch Hunger, Krankheiten, Zwangsarbeit, medizinische Versuche und Misshandlungen um oder wurden Opfer systematischer Vernichtungsaktionen.

Die deutsche Justiz hatte erst in den letzten Jahren nach den Urteilen gegen mehrere frühere Auschwitz-Wachmänner angefangen, auch die Wachmannschaften von Konzentrationslagern wie Sachsenhausen oder Stutthof in den Blick zu nehmen, die nicht als Vernichtungslager galten. Früher hatte die Rechtspraxis vorgeherrscht, dass nur diejenigen Täter verfolgt werden, denen eigene, konkrete Gewalttaten nachgewiesen werden konnten.

Erst mit dem Urteil gegen den als „Buchhalter“ von Auschwitz bekannt gewordenen Oskar Gröning im Jahr 2015 setzte sich zumindest mit Blick auf Vernichtungslager wie Auschwitz die Rechtsprechung durch, dass jeder wissentliche Beitrag zum Funktionieren des Lagergeschehens eine Beihilfe zu den fortlaufenden Tötungen im Lager war. Der konkrete Beitrag zu einzelnen Tötungshandlungen musste so nicht mehr nachgewiesen werden. Im Jahr 2020 wurde diese Sichtweise erstmals in einem Urteil auf das Konzentrationslager Stutthof angewandt.