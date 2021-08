Kurt Biedenkopf gestorben : Der unbequeme König

Im April dieses Jahres hatte Kurt Biedenkopf noch einmal einen großen Auftritt, wenn auch in kleinem Rahmen. Die Universität Leipzig verlieh ihm, dem Juristen, Professor und Politiker, die Ehrendoktorwürde für sein Lebenswerk. „In seiner Zeit als Ministerpräsident des Freistaats Sachsen hat er nie vergessen, sich für universitäre Belange einzusetzen“, sagte Rektorin Beate Schücking in ihrer Laudatio. Pandemiebedingt nahm Biedenkopf die Auszeichnung ohne direkt anwesendes Publikum in der Dresdner Staatskanzlei entgegen – dem Ort, an dem er zwölf Jahre lang als erster Regierungschef nach der Wiedergründung des Landes Sachsen 1990 wirkte. Dabei war Biedenkopfs politische Karriere zu jenem Zeitpunkt eigentlich schon beendet.

Nach seinem zunächst steilen Aufstieg als Bundestagsabgeordneter und Generalsekretär der CDU unter Helmut Kohl - einem Amt, das er 1977 im Streit mit dem CDU-Vorsitzenden niederlegte - wurde Biedenkopf Vorsitzender des CDU-Landesverbands Westfalen-Lippe und nach dessen Fusion mit dem Landesverband Rheinland 1986 auch Chef der CDU Nordrhein-Westfalens. Allerdings gelang es ihm nicht, die – zumal unter dem Druck der damals dauerregierenden Sozialdemokraten - bis dahin rivalisierenden Unionsverbände zu einen, sodass Kohl bereits ein Jahr später Norbert Blüm als Parteichef installierte, während Biedenkopf auch sein Landtagsmandat niederlegte und sich aus der Tagespolitik zurückzog.

Ihm eilte der Ruf eines unkonventionellen Kopfes voraus

Fortan arbeitete er wieder als Rechtsanwalt, mischte sich aber immer wieder in gesellschaftliche Debatten ein. Der immense Ressourcenverbrauch in den Industrieländern, die Überalterung der Gesellschaft und die fehlende Zukunftsfähigkeit des gesetzlichen Rentensystems trieben ihn um, ja ließen ihm keine Ruhe. Mit Verve zog Biedenkopf gegen die seiner Meinung nach in Deutschland besonders ausgeprägte Mentalität der Besitzstandwahrung zu Felde, warnte früh vor einem Kollaps der umlagefinanzierten Rente und forderte jahrzehntelang eine grundlegende Reform dieses Systems.

In einer schrumpfenden Gesellschaft müssten ältere Jahrgänge eben auch aktiv selbst vorsorgen und könnten sich nicht einfach auf die weniger werdenden jungen Menschen und die gesetzliche Rente verlassen, lautete sein Credo. „Bei Biedenkopf habe ich immer den Eindruck, als ob ihn unsere Dummheit maßlos aufregt“, schrieb der damalige Präsident des Deutschen Bühnenvereins, August Everding, in einer Festschrift zu Biedenkopfs 60. Geburtstag im Jahr 1990.

Bereits in jungen Jahren eilte Biedenkopf der Ruf eines unkonventionellen Kopfes voraus. Von 1949 an hatte er zunächst in den Vereinigten Staaten Politik und anschließend in München und Frankfurt Rechts- und Wirtschaftswissenschaften studiert. Er wurde in Ökonomie promoviert, habilitierte sich im Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht und wurde 1967 als damals jüngster Rektor in Westdeutschland an die Ruhr-Universität Bochum berufen. Mit der Politik kam er näher in Berührung, als ihn der Bundestag 1968 zum Chef der Kommission zur Gestaltung der Mitbestimmung von Arbeitnehmern in Privatunternehmen berief. Anfang der siebziger Jahre wechselte Biedenkopf dann in die Geschäftsführung des Henkel-Konzerns.